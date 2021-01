Сериал «The Mighty Ducks: Game Changers» выйдет в Disney+ 26 марта, к роли Гордона Бомбея вернется Эмилио Эстевес [трейлер]

Компания Disney решила возродить франшизу «Могучие утята» о хоккейной команде подростков-неудачников в формате ТВ-сериала. Идея осталась той же — продемонстрировать, что главное в спорте (по крайней мере детском), не чистая физическая сила или дорогие аксессуары, а боевой настрой и искреннее желание победить.

Первый сезон сериала «The Mighty Ducks: Game Changers» получит 10 серий, он стартует в стриминговом сервисе Disney+ 26 марта 2021 года.

This season, a new team will fly together. #TheMightyDucksGameChangers​, an Original Series, starts streaming March 26 on #DisneyPlus​. pic.twitter.com/lETFqTX1RU — Disney+ (@disneyplus) January 28, 2021

Одним из немаловажных достоинств данного проекта является возвращение Эмилио Эстевеса к роли тренера Гордона Бомбея. Именно этот актер воплощал в кинофраншизе «Могучие утята» бывшего юриста, который неождианно для самого себя переквалифицируется в тренера детской хоккейной команды, собранной преимущественно из неблагополучных подростков. Вначале команда не принимает высокомерного молодого человека, но в итоге ему удается распознать достоинства каждого игрока и сколотить команду-звезду, которая побеждает у команды звезд.

Напомним, что в рамках франшизы «Могучие утята» вышло три полнометражных фильма — The Mighty Ducks (1992), D2: The Mighty Ducks (1994) и D3: The Mighty Ducks (1996), а также анимационный сериал Mighty Ducks: The Animated Series (1996-1997), который продержался в эфире всего один сезон.

Источник: Variety