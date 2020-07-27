Сериал ужасов Lovecraft Country / «Страна Лавкрафта» выйдет на HBO уже 16 августа 2020 года [трейлер]

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Канал HBO наконец показал первый полнойенный трейлер нового сериала Lovecraft Country / «Страна Лавкрафта», премьера которого состоится уже 16 августа 2020 года. Ролик продемонстрировали в рамках San Diego Comic-Con 2020.

Сериал рассказывает историю афроамериканской семьи из Чикаго, члены которой в разное время сталкиваются с необычным рассистским культом. При этом помимо притеснений и ритуальных жертв героями придется столкнуться с монстрами, порожденными воображением великого и ужасного Говарда Филлипса Лавкрафта. В частности, в трейлере можно увидеть одного из огромных монстров, напоминающего легендарного Ктулху.

Сериал Lovecraft Country / «Страна Лавкрафта» является экранизацией одноименной книги Мэтта Раффа. В главных ролях снялись Джонатан Мэйджорс, Джерни Смоллетт-Белл, Онжаню Эллис и Эбби Ли.

В качестве шоураннера выступил Миша Грин, а в число исполнительных продюсеров вошли мастер черных фильмов ужасов Джордан Пил («Прочь», Чёрный клановец», «Мы») и Дж. Дж. Абрамс («Монстро», «Звездный путь», «Звездные Войны»).

Источник: Polygon