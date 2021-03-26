Щоденник розробників STALKER 2: перший погляд на оновлені костюми, моделі зброї та унікальний редактор зубів NPC





Українська студія GSC GameWorld та Microsoft поділилися новими подробицями гри у першому випуску щоденника розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 Dev Highlights.

У 6-хвилинному відео можна побачити спорядження угруповань «Обов’язок» і «Свобода», зброю (обіцяють понад 30 різних моделей і до кожної планується різноманітні модифікації), а також інструмент для редагування зубів персонажів, який дозволить подарувати кожному NPC «унікальну посмішку».

Відео про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 Dev Highlights

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Повноцінну демонстрацію геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники розраховують провести до кінця 2021 року — на сьогоднішньому вечірньому показі [email protected] його можна не чекати.

Перший тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2, записаний на рушію гри, якщо ви раптом пропустили

Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся на тогорічній літній презентації Microsoft Xbox Games Showcase — гра вийде тільки на ПК та консолях нового покоління, причому проєкт буде тимчасовим ексклюзивом на Xbox Series X|S.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяє стати унікальним поєднанням FPS, дивовижної симуляції та хоррору зі справді напруженою атмосферою. У грі, яка розроблюється на основі ігрового рушія Unreal Engine 4, обіцяють відтворити один з найбільших бездоганних відкритих світів. Зауважте, що цей трейлер не відповідає якості остаточної збірки. Це лише перший погляд на контент і все ще може сильно змінитись до того моменту як гра не потрапить на цифрові полиці.

Днями PR-менеджер GSC Game World підтвердив, що в грі буде нелінійний сюжет з різними кінцівками, оскільки ціль в тому, щоб сиквел проходили повторно по декілька разів заради історії.

GSC GameWorld також підтвердила, що буде використовувати фільмування руху як для тіл, так і для облич, а також фотограмметрію. Крім того, гра буде підтримувати моди в день запуску.