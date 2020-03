Шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин и Нил Дракманн из Naughty Dog снимут сериал по игре «The Last of Us» для канала HBO

Канал HBO совместно с геймстудией Naughty Dog снимет сериал по игровой франшизе The Last of Us, к созданию проекта привлекли одного из авторов игры Нила Дракманна и шоураннера сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина.

Анонс проекта уже опубликован в твиттере компании HBO:

Крейг Мейзин неоднократно упоминал, что является фанатом игры The Last of Us, так что наверняка отнесется к проекту не просто профессионально, а «с душой».

В проекте также поучаствуют президент Naughty Dog Эван Уэлс и студия PlayStation Productions, созданная для экранизации многочисленных игровых проектов Sony.

Сюжет сериала будет основан на первой части игры The Last of Us (2013) и сюжетном дополнении The Last of Us: Left Behind (2014). Если сериал окажется успешным, то следующие сезоны смогут взять за основу вторую часть игры The Last of Us Part II, которая выйдет 29 мая 2020 года.

Напомним, что в данный момент Sony работает над еще одной экранизацией игры от Naughty Dog (речь о многострадальном Uncharted), также нам обещали сериал по игровой франшизе Twisted Metal / «Искореженный металл», в рамках которой с 1995 по 2012 год вышло десять игр на стыке жанров Action и Racing.

Источник: Engadget