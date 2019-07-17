Шпионский фильм «Курорт для ныряльщиков на Красном море» обзавелся трейлером

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Netflix опубликовала трейлер шпионской ленты «Курорт для ныряльщиков на Красном море» (The Red Sea Diving Resort).

Фильм основан на реальных событиях и посвящен операции «Моссада» по переправке эфиопских евреев в Израиль во время гражданской войны в Эфиопии и эритрийской войны за независимость. В центре сюжета — израильский спецагент Ари Кидрон (его играет Крис Эванс), который со своей командой организовывает секретный порт на побережье Красного моря, а затем налаживает морское и воздушное сообщение для переправки беженцев.

Автором сценария и режиссером выступил Гидеон Рафф, известный по израильскому сериалу «Военнопленные».

Помимо Криса Эванса, в фильме снялись также Бен Кингсли, Хейли Беннетт, Майкл Кеннет Уильямс и Михиль Хаусман.

Картина выйдет на Netflix 31 июля.

Источник: DTF