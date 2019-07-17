Шпионский фильм «Курорт для ныряльщиков на Красном море» обзавелся трейлером
Компания Netflix опубликовала трейлер шпионской ленты «Курорт для ныряльщиков на Красном море» (The Red Sea Diving Resort).
Фильм основан на реальных событиях и посвящен операции «Моссада» по переправке эфиопских евреев в Израиль во время гражданской войны в Эфиопии и эритрийской войны за независимость. В центре сюжета — израильский спецагент Ари Кидрон (его играет Крис Эванс), который со своей командой организовывает секретный порт на побережье Красного моря, а затем налаживает морское и воздушное сообщение для переправки беженцев.
Автором сценария и режиссером выступил Гидеон Рафф, известный по израильскому сериалу «Военнопленные».
Помимо Криса Эванса, в фильме снялись также Бен Кингсли, Хейли Беннетт, Майкл Кеннет Уильямс и Михиль Хаусман.
Картина выйдет на Netflix 31 июля.
Источник: DTF