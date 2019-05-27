Сингапурские инженеры представили технологию быстрой печати уборных

Сингапурские инженеры из Наньянского технологического университета представили технологию быстрой 3D-печати небольших помещений, в частности, модульных уборных.

Как сообщается, секрет скорости заключается в выверенном составе смеси бетона и экологически чистых полимеров (в частности, летучей золы), которая остается достаточно водянистой, чтобы не застревать в трубках и соплах 3D-принтера, но быстро застывает на воздухе. По словам авторов, предложенный ими подход — по сравнению c традиционным бетонным литьем — сокращает расход материалов и вес готовой конструкции на 30%, а время возведения — вдвое. При этом получившееся сооружение не уступает изготовленным привычным способом постройкам ни в прочности, ни в огнеупорности, ни в чем-либо еще.

В качестве демонстрации возможностей технологии инженеры напечатали две туалетные комнаты: первую, размерами 1,62 м x 1,5 м x 2,8 м, за девять часов, вторую, размерами уже 2 м x 2,6 м x 2,8 м, — чуть больше чем за двенадцать.

На видео ниже можно видеть, как 3D-принтер начинает печать с W-образной структуры стенок на уровне пола и постепенно добавляет слой за слоем.

На монтаж сантехники, кафельной плитки и всего остального уходит еще пять рабочих дней. Затем туалеты можно транспортировать на стройплощадки.

Отметим, что использование подобного рода модульных ванных комнат стало обязательным в Сингапуре при строительстве государственного жилья с 2014 года. По задумке чиновников, такой подход и более экономичен, причем как в плане средств, так и в плане человеко-часов, и обеспечивает более высокое качество готового продукта, поскольку возведение помещения осуществляется не на строительной площадке, а в контролируемых условиях фабрики.

«Возможность печатать уборные по мере необходимости позволит строительным компаниям не только еще существеннее экономить на стройматериалах и освободить рабочие руки, которые можно будет перенаправить на выполнение других, более сложных задач, но и обходиться меньшими складскими помещениями (что особенно актуально в условиях небольшого Сингапура) ввиду того, что трехмерная печать более экономична в плане задействованного пространства и времени, необходимого для создания объекта», — подчеркивают ученые.

Вдобавок, поскольку 3D-принтеру не требуется опалубка или пресс-форма, которые, как правило, ограничивают возможности проектирования, строители смогут возводить модули уборных разных размеров и форм, максимизируя эффективность строительного процесса.

Сейчас команда инженеров получает разрешение от соответствующих органов на испытание своей технологии на соответствие госстандартам, а также собирается коммерциализировать ее, основав частную компанию.

Источник: hightech.plus