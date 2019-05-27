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Сингапурские инженеры представили технологию быстрой печати уборных

Сингапурские инженеры представили технологию быстрой печати уборных

Сингапурские инженеры представили технологию быстрой печати уборных


Сингапурские инженеры из Наньянского технологического университета представили технологию быстрой 3D-печати небольших помещений, в частности, модульных уборных.

Как сообщается, секрет скорости заключается в выверенном составе смеси бетона и экологически чистых полимеров (в частности, летучей золы), которая остается достаточно водянистой, чтобы не застревать в трубках и соплах 3D-принтера, но быстро застывает на воздухе. По словам авторов, предложенный ими подход — по сравнению c традиционным бетонным литьем — сокращает расход материалов и вес готовой конструкции на 30%, а время возведения — вдвое. При этом получившееся сооружение не уступает изготовленным привычным способом постройкам ни в прочности, ни в огнеупорности, ни в чем-либо еще.

В качестве демонстрации возможностей технологии инженеры напечатали две туалетные комнаты: первую, размерами 1,62 м x 1,5 м x 2,8 м, за девять часов, вторую, размерами уже 2 м x 2,6 м x 2,8 м, — чуть больше чем за двенадцать.

На видео ниже можно видеть, как 3D-принтер начинает печать с W-образной структуры стенок на уровне пола и постепенно добавляет слой за слоем.

На монтаж сантехники, кафельной плитки и всего остального уходит еще пять рабочих дней. Затем туалеты можно транспортировать на стройплощадки.

Отметим, что использование подобного рода модульных ванных комнат стало обязательным в Сингапуре при строительстве государственного жилья с 2014 года. По задумке чиновников, такой подход и более экономичен, причем как в плане средств, так и в плане человеко-часов, и обеспечивает более высокое качество готового продукта, поскольку возведение помещения осуществляется не на строительной площадке, а в контролируемых условиях фабрики.

«Возможность печатать уборные по мере необходимости позволит строительным компаниям не только еще существеннее экономить на стройматериалах и освободить рабочие руки, которые можно будет перенаправить на выполнение других, более сложных задач, но и обходиться меньшими складскими помещениями (что особенно актуально в условиях небольшого Сингапура) ввиду того, что трехмерная печать более экономична в плане задействованного пространства и времени, необходимого для создания объекта», — подчеркивают ученые.

Вдобавок, поскольку 3D-принтеру не требуется опалубка или пресс-форма, которые, как правило, ограничивают возможности проектирования, строители смогут возводить модули уборных разных размеров и форм, максимизируя эффективность строительного процесса.

Сейчас команда инженеров получает разрешение от соответствующих органов на испытание своей технологии на соответствие госстандартам, а также собирается коммерциализировать ее, основав частную компанию.

Источник: hightech.plus

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