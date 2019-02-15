Skaterbot — робот, который научился кататься на коньках

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Швейцарские инженеры представили четвероногого робота Skaterbot, способного ездить по льду на коньках. Причем передвигаться на скользкой поверхности устройство научилось самостоятельно.

Как сообщается, предварительно алгоритмы Skaterbot снабдили информацией только о том, как лезвие конька ведет себя на льду. Дальше робот сам разбирался, как лучше перемещаться.

В конечном итоге устройство выработало походку, при которой его ноги постоянно поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения. Таким образом робот может как двигаться прямо, так и поворачивать в нужную сторону.

Источники: N+1