Skaterbot — робот, который научился кататься на коньках
Швейцарские инженеры представили четвероногого робота Skaterbot, способного ездить по льду на коньках. Причем передвигаться на скользкой поверхности устройство научилось самостоятельно.
Как сообщается, предварительно алгоритмы Skaterbot снабдили информацией только о том, как лезвие конька ведет себя на льду. Дальше робот сам разбирался, как лучше перемещаться.
В конечном итоге устройство выработало походку, при которой его ноги постоянно поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения. Таким образом робот может как двигаться прямо, так и поворачивать в нужную сторону.
Источники: N+1