Смартфон Nokia 5 достойно показал себя в испытаниях JerryRigEverything

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Известный разрушитель гаджетов JerryRigEverything решил проверить, как обстоят дела с прочностью у смартфона Nokia 5. Для этого он подверг устройство различным тестам и рассказал, насколько надёжным может быть мобильное устройство среднего уровня.

Защитное стекло дисплея смартфона Nokia 5 обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с флагманскими моделями. Оставить царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым и более уровнями твердости по шкале Мооса. Камера на лицевой панели покрыта тем же защитным стеклом, что обеспечивает хорошую защиту от появления царапин. А вот расположенную рядом решётку отверстия динамика достаточно легко повредить острыми предметами. Кнопка Home имеет защитное стеклянное покрытие и хорошо противостоит появлению царапин.

Металлическая задняя панель достаточно легко царапается острыми предметами, краска надписи Nokia также не может похвастаться прочностью. Зато камера на задней панели вместе с вспышкой покрыты прочным защитным стеклом, на котором не остаётся царапин от обычных предметов. Металлические боковые грани и кнопки на них царапаются так же легко, как и задняя панель. В верхней и нижней гранях имеются пластиковые вставки, легко подвергающиеся негативным внешним воздействиям.

Воздействие пламенем зажигалки на LCD дисплей на протяжении 10 секунд приводит к появлению на нём чёрного пятна. Но через некоторое время после прекращения воздействия огнём пятно исчезает, и дисплей снова выводит нужную информацию.

Смартфон Nokia 5 с честью выдержал тест на сгибание. При этом корпус не погнулся, панели не отошли друг от друга, что свидетельствует о прочной внутренней структуре.

Источник: YouTube