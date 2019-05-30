Sony анонсировала акцию Days of Play 2019 со скидками на консоли PS4, аксессуары и игры [с 7 по 17 июня]

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Компания Sony объявила, что очередная акция Days of Play 2019 пройдет с 7 по 17 июня текущего года. В этот период можно будет приобрести консоли, периферию и игры с заметными скидками.

В рамках акции также будет представлена специальная версия PS4 «Days of Play Limited Edition» (1TB) стоимостью $299,99. Новинка выполнена в цвете Steel Black с рельефной отделкой и серебристыми вставками, а также укомлектована аналогичным по оформлению геймпадом. Обычная версия PS4 Pro Jet Black (1 TB) будет предлагаться по цене $349,99 вместо стандартной стоимости в $399,99.

Список предложений Days of Play 2019 выглядит следующим образом:

Jet Black 1TB PS4 Pro – $349,99

PlayStation VR bundles – $249,99

DualShock 4 (все цвета) – $39,99

Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man, MLB The Show 19 – от $19,99

PlayStation Hits games – от $9,99

Также начиная с 7 июня в PlayStation Store стартуют акционные цены на цифровые версии игр, а также скидки на подписки PlayStation Plus и PlayStation Now.

Отметим, что скидки на консоли и аксессуары действительны только на территории США и Канады, однако предложениями можно воспользоваться с помощью любых удобных сервисов по доставке покупок из Северной Америки. Также нельзя исключать вероятность, что Sony предложит локальные скидки на PS4 и в Украине, по крайней мере слухи о летней распродаже из-за близости выхода PS5 ходят достаточно давно.

Источник: Sony