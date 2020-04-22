Sony перенесла премьеру «Венома 2» на 25 июня 2021 года, фильм получит полное название «Venom: Let There Be Carnage»





Эпидемия переносов кинопремьер из-за коронавируса добралась и до «Венома 2», зато теперь фанаты этого необычного супергероя знают точное название сиквела. Как вы помните, в финале первой части нам показали супергероя по имени Carnage в исполнении Вуди Харрельсона — с учетом этого название «Venom: Let There Be Carnage» выглядит более чем логично.

А вот предугадать имя фильма в украинских кинотеатрах сложнее, прокатчик может выбрать нейтральное «Веном 2», обыграть имя антагониста («Веном против Карнажа») или же перевести английское название в лоб — «Веном: Да пребудет бойня».

Ранее фильм должен был выйти в кинотеатрах 2 октября 2020 года, однако Sony решила перенести его на 25 июня 2021 года. На этот слот был запланирован новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, однако его тоже перенесли — на 1 октября 2021 года.

Отметим, что Sony уже перенесла практически все основные релизы текущего года, включая Morbius / «Морбиус» с Джаредом Лето (с 31 июля 2020 года на 19 марта 2021 года), продолжение франшизы «Ghostbusters: Afterlife» / «Охотники за привидениями: Наследники» (с 10 июля 2020 года на 5 марта 2021 года), Uncharted с Томом Холландом (с 5 марта 2021 года на 8 октября 2021 года) и т.д.

Напомним, что режиссером «Венома 2» назначили Энди Серкиса, известного по «ролям» Голлума, Цезаря и Сноука. Главную роль в картине исполнит Том Харди, также в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис и другие.

Также не исключено, что в картине может появиться Человек-Паук в исполнении Тома Холланда, так как оба героя тесно связаны в комиксах. Первая часть от Рубена Флейшера собрала в прокате $855 млн при достаточно скромном бюджете в $100 млн, так что студия ожидает достаточно хороших кассовых показателей и от сиквела.

Источник: Variety