Sony выпустит сразу два фильма по комиксам Marvel в 2020 году — «Морбиус» с Джаредом Лето и «Веном 2» с Томом Харди

Киностудия Sony Pictures объявила даты премьер двух своих следующих фильмов в рамках киновселенной Spider-Man, которая в свою очередь является частью Marvel Cinematic Universe. Обе новинки выйдут в 2020 году, при этом этом 10 июля зрители смогут увидеть некий оригинальный проект, а 2 октября — сиквел уже вышедшей картины.

По данным, которые уже озвучивались представителями студии и инсайдерами, первым фильмом станет Morbius / «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Этот персонаж становится живым вампиром после неудачной попытки вылечить заболевание крови. Ритуал на основе крови летучих мышей-вампиров и электрошока привел к тому, что Морбиус получает все стандартные особенности вампиров, включая силу, рефлексы и даже способность к регенерации.

Впервые Морбиус появился в комиксе «The Amazing Spider-Man» 1971 года, после чего периодически вступал в схватки с Человеком-пауком и другими супергероями. Фильм снимет Даниэль Эспиноса, известный публике по картинам «Код доступа «Кейптаун»» (2012), «Номер 44» (2014) и «Живое» (2017).

Вторым фильмом станет Venom 2 / «Веном 2» с Томом Харди в главной роли, который изначально запускался как серия фильмов. Вышедшая полтора месяца назад первая часть истории неоднозначного супергероя-симбиота собрала $210 млн в кинотеатрах США и еще $570 млн по всему миру, включая впечатляющие $215 млн в Китае.

С учетом того, что бюджет съемок составил всего $100 млн, появление сиквела было делом решенным. Данных о создателях новой картины пока нет, вполне возможно, что к своим ролям вернутся авторы первой части — режиссер Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров») и сценарист Скотт Розенберг («Джуманджи: Зов джунглей», «Жизнь на Марсе»).

Напомним, что вчера стало известно официальное название фильма о женщинах-супергероях киновселенной DC Universe — картину с Марго Робби в главной роли назовут «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» / «Хищные птицы (И фантастическое освобождение Харли Квинн)», ее премьера состоится 7 февраля 2020 года.

Источник: Variety