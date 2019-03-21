Соцсети Twitter — 13 лет
Ровно 13 лет назад, 21 марта 2006 года один из основателей Twitter Джек Дорси опубликовал на своей страничке в этой социальной сети первый твит о том, что он настраивает свой профиль. Сегодня компания поздравила своих пользователей с юбилеем сервиса Twitter, который ввел моду на короткие сообщения.
Happy lucky 13th birthday, @Twitter We love you. pic.twitter.com/NB9rKiWKHH
— Biz Stone (@biz) March 20, 2019
Что интересно, по итогам 2018 года компания Twitter впервые за все время получила прибыль. Вышеупомянутый Дорси был первым исполнительным директором и является нынешним, уже четвертым по счету. Всего в компании работают 3372 человека.
Рекорд по количеству ретвитов (более 5,2 млн раз) принадлежит небезызвестному японскому миллиардеру Юсаку Маэдзаве, который через несколько лет полетит к Луне в рамках первого коммерческого полета космического корабля SpaceX Starship. Вот этот твит:
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3
— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019
«Я раздам сто миллионов йен — по миллиону йен на человека наличными. Чтобы поучаствовать [в розыгрыше], нужно подписаться на меня и ретвитнуть это сообщение. Принять участие можно до 7 января. Победителям я напишу личное сообщение».
Человеком с самым большим количеством подписчиков (более 107 млн человек) в Twitter является американская певица Кэтти Перри (Katy Perry).
А вот самая популярная фотография в истории Twitter, сделанная в 2014 году на церемонии вручения премии «Оскар»:
If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap
— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 марта 2014 г.