Соцсети Twitter — 13 лет

Ровно 13 лет назад, 21 марта 2006 года один из основателей Twitter Джек Дорси опубликовал на своей страничке в этой социальной сети первый твит о том, что он настраивает свой профиль. Сегодня компания поздравила своих пользователей с юбилеем сервиса Twitter, который ввел моду на короткие сообщения.

Happy lucky 13th birthday, @Twitter We love you. pic.twitter.com/NB9rKiWKHH

Что интересно, по итогам 2018 года компания Twitter впервые за все время получила прибыль. Вышеупомянутый Дорси был первым исполнительным директором и является нынешним, уже четвертым по счету. Всего в компании работают 3372 человека.

Рекорд по количеству ретвитов (более 5,2 млн раз) принадлежит небезызвестному японскому миллиардеру Юсаку Маэдзаве, который через несколько лет полетит к Луне в рамках первого коммерческого полета космического корабля SpaceX Starship. Вот этот твит:

«Я раздам сто миллионов йен — по миллиону йен на человека наличными. Чтобы поучаствовать [в розыгрыше], нужно подписаться на меня и ретвитнуть это сообщение. Принять участие можно до 7 января. Победителям я напишу личное сообщение».

Человеком с самым большим количеством подписчиков (более 107 млн человек) в Twitter является американская певица Кэтти Перри (Katy Perry).

А вот самая популярная фотография в истории Twitter, сделанная в 2014 году на церемонии вручения премии «Оскар»:

If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 марта 2014 г.