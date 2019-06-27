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Создатель Dead Space собрался выпустить «сюжетную игру во вселенной PUBG»

Создатель Dead Space собрался выпустить «сюжетную игру во вселенной PUBG»

Создатель Dead Space собрался выпустить «сюжетную игру во вселенной PUBG»


Глен Скофилд, бывший глава Visceral Games и Sledgehammer Games, работавший над Dead Space и несколькими частями Call of Duty, основал собственную студию — Striking Distance.

Как сообщается, компания станет частью PUBG Corporation и будет работать над некой сюжетной AAA-игрой, действие которой развернется во вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Пока что подробности о грядущем тайтле не разглашаются — Скофилд лишь заявил, что рад возможности «развить франшизу далеко за рамки „королевской битвы“». На данный момент разработчик набирает сотрудников в офис студии, который расположится в городе Сан-Рамон, штат Калифорния.

Источник: DTF

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