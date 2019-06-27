Создатель Dead Space собрался выпустить «сюжетную игру во вселенной PUBG»
Глен Скофилд, бывший глава Visceral Games и Sledgehammer Games, работавший над Dead Space и несколькими частями Call of Duty, основал собственную студию — Striking Distance.
Как сообщается, компания станет частью PUBG Corporation и будет работать над некой сюжетной AAA-игрой, действие которой развернется во вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Пока что подробности о грядущем тайтле не разглашаются — Скофилд лишь заявил, что рад возможности «развить франшизу далеко за рамки „королевской битвы“». На данный момент разработчик набирает сотрудников в офис студии, который расположится в городе Сан-Рамон, штат Калифорния.
Источник: DTF