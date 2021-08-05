Создатели South Park / «Южного Парка» подписали с ViacomCBS новый шестилетний контракт на $900 млн — он предусматривает 6 новых сезонов сериала и 14 фильмов





Издание Bloomberg сообщило, что создатели мультсериала South Park / «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун подписали новый контракт с сетью ViacomCBS. Договоренность предусматривает сотрудничество до 2027 года в рамках которого в эфир выйдут шесть новых сезонов мультсериала для телеканала Comedy Central, а также 14 полнометражных мультфильмов, предназначенных для стриминговой премьеры в Paramount+.

Интересно, что два первых анимационных фильма из вышеозвученных четырнадцати выйдут на экраны уже до конца текущего года. Они будут не только развивать текущую вселенную, но и вводить новых персонажей. Последним полнометражным фильмом в рамках вселенной был «South Park: Bigger, Longer & Uncut», выпущенный еще в 1999 году — всего через два года после премьеры первого сезона «Южного Парка».

Начиная с 1997 года авторы ежегодно выпускали полноценный сезон в составе 10-17 серий и только в 2020 году из-за пандемии коронавируса им пришлось ограничится всего несколькими спецвыпусками. С учетом подписанного соглашения мультсериал продлится как минимум 30 сезонов.

По состоянию на середину лета у компании ViacomCBS насчитывалось порядка 42 млн подписчиков, включая абонентов сервисов aramount+, BET+ и Showtime. Мультсериал South Park является одним из самых длинных и популярных сериалов для канала Comedy Central, так что желание руководства удержать талантливых создателей абсолютно понятно.

Источник: Bloomberg