SpaceX показала движущуюся по орбите МКС с двумя пристыкованными кораблями Dragon [Таймлапс-видео]

6 декабря SpaceX впервые запустила новый грузовик Cargo Dragon с 21-й миссией снабжения МКС в рамках 100-го запуска Falcon 9, который 7 декабря в полностью автономном режиме состыковался со станцией. И впервые случилось так, когда два Dragon пристыкованы к МКС одновременно — месяцем ранее на станцию прибыл экипаж Crew-1 на корабле Crew Dragon (C207 Resilience). Вчера в официальном твиттере SpaceX появился весьма занимательное таймлапс-видео с движущейся по орбите вокруг нашей планеты МКС, к которой пристыкованы два корабля Dragon.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o — SpaceX (@SpaceX) December 8, 2020

Глава SpaceX Илон Маск в свою очередь обратил внимание на то, с какой скоростью станция вращается вокруг Земли.

It’s called the Space “Station”, but it’s actually moving around Earth at ~25 times the speed of sound or ~10 times faster than a rifle bullet — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2020

Ее называют космической «станцией», но на самом деле она движется вокруг Земли со скоростью примерно в 25 раз выше скорости звука или примерно в 10 раз быстрее выпущенной из винтовки пули.

Один из пользователей Twitter опубликовал не менее захватывающее видео с потрясающим видом со станции на ночную Землю при пролете от Шанхая до Южной Кореи.

Flying over the Earth at night in the International Space Station, from Shanghai to South Korea. pic.twitter.com/L8MJIQgt4k — Wonder of Science (@wonderofscience) December 8, 2020

В ответ Маск заметил, что суборбитальные полеты — самый быстрый способ путешествовать на большие расстояния. То есть, предприниматель явно не отказался от идеи приспособить ракеты для пассажирских перевозок.

Еще в 2017 года Илон Маск выдвинул идею адаптировать ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). В конце 2019 год он рассказывал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега, а в июне 2020-го подтвердил планы по строительству морских стартовых комплексов для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле.