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SpaceX показала движущуюся по орбите МКС с двумя пристыкованными кораблями Dragon [Таймлапс-видео]

SpaceX показала движущуюся по орбите МКС с двумя пристыкованными кораблями Dragon [Таймлапс-видео]

SpaceX показала движущуюся по орбите МКС с двумя пристыкованными кораблями Dragon [Таймлапс-видео]


6 декабря SpaceX впервые запустила новый грузовик Cargo Dragon с 21-й миссией снабжения МКС в рамках 100-го запуска Falcon 9, который 7 декабря в полностью автономном режиме состыковался со станцией. И впервые случилось так, когда два Dragon пристыкованы к МКС одновременно — месяцем ранее на станцию прибыл экипаж Crew-1 на корабле Crew Dragon (C207 Resilience). Вчера в официальном твиттере SpaceX появился весьма занимательное таймлапс-видео с движущейся по орбите вокруг нашей планеты МКС, к которой пристыкованы два корабля Dragon.

Глава SpaceX Илон Маск в свою очередь обратил внимание на то, с какой скоростью станция вращается вокруг Земли.

Ее называют космической «станцией», но на самом деле она движется вокруг Земли со скоростью примерно в 25 раз выше скорости звука или примерно в 10 раз быстрее выпущенной из винтовки пули.

Один из пользователей Twitter опубликовал не менее захватывающее видео с потрясающим видом со станции на ночную Землю при пролете от Шанхая до Южной Кореи.

В ответ Маск заметил, что суборбитальные полеты — самый быстрый способ путешествовать на большие расстояния. То есть, предприниматель явно не отказался от идеи приспособить ракеты для пассажирских перевозок.

Еще в 2017 года Илон Маск выдвинул идею адаптировать ракеты Starship для пассажирских перевозок, чтобы летать в любую точку планеты быстро (за час) и дешево (по цене авиабилета в эконом-класс). В конце 2019 год он рассказывал, что космодромы для Starship будут строиться в 30 км от берега, а в июне 2020-го подтвердил планы по строительству морских стартовых комплексов для запуска сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также для гиперзвуковых полетов на Земле.

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