Сразу две группы европейских ученых попробуют помочь пациентам, находящимся в состоянии минимального сознания, при помощи электромагнитной нейростимуляции





Достижения современной медицины позволяют медикам выхаживать больных даже с крайне серьезными травмами головного мозга. Проблема в том, что такие пациенты в конечном итоге нередко «застревают» в так называемой стадии минимального сознания — в ходе психологических тестов они могут показать, к примеру, при помощи глаз, что в некоторой степени воспринимают происходящее вокруг них, но больше никакой обратной связи от них нет, а их тела практически все время неподвижны.

Помочь таким пациентам вновь получить контроль над своим телом и полноценно прийти в сознание взялись сразу две группы европейских исследователей — испано-бельгийский консорциум Luminous и команда ученых из Бирмингемского университета. Оба объединения намерены изучить потенциал электромагнитной нейростимуляции при лечении пациентов, находящихся в состоянии минимального сознания длительное время и не реагирующих на терапию.

В ходе регулярных экспериментальных сеансов продолжительностью 20 минут каждый ученые при помощи специальных неинвазивных электродов, прикрепляемых к голове пациентов, будут точечно стимулировать области мозга, ответственные за контроль сознания, высшие когнитивные функции (к примеру, память и внимание) и двигательную активность. Сеансы будут проводиться в разные периоды бодрствования пациента, а измерять результаты исследователи планируют не только посредством психологических тестов, но и с помощью технологий визуализации мозга, позволяющих оценить его активность.

Специалисты надеются, что стимуляция нейронов, которую ранее испытали на здоровых людях, активизирует естественную пластичность и у поврежденного мозга, который благодаря этому сможет создать новые нейронные связи взамен разрушенных, в результате чего к пациентам постепенно начнут возвращаться полноценное сознание и контроль над телом, и они смогут наладить коммуникацию с медиками и наконец пойдут на поправку.

«Взаимосвязь между разными отделами мозга крайне важна для его функционирования. Наша цель – простимулировав нейроны извне, помочь им создать новые связи взамен поврежденных и тем самым позволить мозгу восстановиться»,- объясняет профессор Давиния Фернандез-Эспехо из Центра здоровья мозга при Университете Бирмингема.

Первые эксперименты уже показали незначительные улучшения у части пациентов, но ученые настаивают на проведении дальнейших исследований.

«Я очень часто слышу: «Будьте осторожны, не подавайте пациентам ложной надежды». Но следует помнить, что есть также и так называемое «ложное отчаяние». Слишком долго мы считали, что ничем не сможем помочь кому-либо из [пациентов в состоянии минимального сознания]. А это неправильно», — подытоживает один из исследователей проекта Lumino Стивен Лаурейс, один из ведущих европейских неврологов и эксперт в области когнитивных наук.

Источники: hightech.plus, Euronews