США запретили американским компаниям вести дела с ведущими китайскими разработчиками систем умных камер

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США расширили санкции в отношении Китая, запретив национальным компаниям вести дела с ведущими китайскими производителям умных камер слежения и софта для них. Как отмечает MIT Tech Review, потенциально удар нанесен очень болезненный, ведь Китай импортирует около 90% процессоров, а ведущий поставщик «железа» для нейросетей — американская Nvidia.

По данным Reuters, в «черном списке» оказались «крупнейший» в мире производитель умных камер Hikvision, разработчики софта для распознавания лиц SenseTime и Megvii с капитализацией $4,5 млрд и $4 млрд соответственно, лидеры в области распознавания речи iFlytek и Yitu, специалисты по цифровой криминалистике Xiamen Meiya и Yixin. Также запрещено сотрудничество с двумя десятками государственных агентств из Поднебесной.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что эти «организации были замешаны в нарушениях прав человека в ходе китайских репрессивных кампаний против уйгур, казахов и других представителей мусульманских меньшинств, также их технологии использовались для установления высокотехнологичной слежки».

Помимо чипов от Nvidia, вышеупомянутые китайские компании закупают процессоры у Intel, а также системы хранения данных у Western Digital и Seagate. В свете этого кажется маловероятным, что китайцы смогут сгладить санкции за счет своих поставок и собственных разработок, отметил в комментарии Reuters Джон Хонович, основатель компании IPVM, специализирующейся на системах видеонаблюдения.

Вдобавок к вышеуказанному запрет распространяется на сотрудничество c американскими университетами и денежные вливания со стороны американских инвесторов.

VentureBeat напоминает, что о новых санкциях объявлено в преддверии торговых переговоров между двумя странами, которые должны пройти в Вашингтоне. Искусственный интеллект — одна из ключевых для Китая технологий, и стоит ожидать жесткой реакции китайской стороны на новые санкции Минторга США.

Китайское министерство торговли не ответило на просьбу Reuters о комментарии. Вместе с тем, попавшие в «черный список» китайские компании поспешили заявить о том, что они выступают исключительно за позитивное применение технологий и что их технологии практически либо вовсе не применялись в рамках репрессивных кампаний.

«В 2018 году на наши проекты в Синьцзяне, [регионе КНР, где проживают мусульмане], пришлось около 1% нашей совокупной выручки. Более того, на 30 июня 2019 года мы вовсе не получили какой-либо выручки с данного региона», — указали, в частности, в Megvii.

В Hikvision подчеркнули, что запрет ударит, прежде всего, по экономике США, а представители IFlytek отметили, что они предвидели подобный ход развития событий и потому готовы продолжать работать в условиях санкций.

Напоследок отметим, что ранее топ-чиновники КНР не единожды признавали то, что их страна существенно отстает в части микросхем, и просили китайские компании усилить инвестиции в данный сектор. Как результат, за последнее время сразу два китайский технологических гиганта — Huawei и Alibaba — представили собственные наработки в сфере полупроводников.

Источник: hightech.plus