Стартап Byton пообещал выпустить электрокроссовер M-Byte в Китае до конца этого года





Китайский стартап Byton представил электрический внедорожник M-Byte два год назад, в 2018, и с тех пор ни об автомобиле, который должен был выйти еще в прошлом году, ни о новоиспеченном автопроизводителе ничего не было слышно. Однако на этой неделе компания внезапно объявила о себе снова.

По словам Дэниеля Кирчерта, главы Byton, задержка вызвана стремлением стартапа убедиться в возможностях собственных сборочных линий в Нанкине.

«Нам нужны идеальные автомобили с самого начала производственного процесса», — указывает топ-менеджер, недвусмысленно намекая на стремление избежать ситуации, в которой несколько лет назад оказалась Tesla, когда на первых порах ее автомобили вследствие неслаженности производства страдали из-за низкого качества сборки.

Что касается самого электрического кроссовера, то его характеристики в целом не изменились, как и акцент на «технологичности». Так, салон автомобиля будет оснащен 48-дюймовым экраном вдоль всего лобового стекла и сенсорными панелями на руле. По словам Кирчерта, до сих пор никто в индустрии такого не делал. Кроме того, у машины будет функция управления голосом и жестами. Обновляться ПО будет, как и у Tesla, по воздуху.

«Я считаю, это будет фундаментальный прорыв», — заявляет Кирчер.

Компания не согласна с распространенным мнением о том, что большой экран будет отвлекать водителя. На самом деле, все наоборот, считают в Byton. 48-дюймовый дисплей, расположенный «поодаль» от водительского места, не будет загораживать обзор и не помешает управлять машиной — человеку за рулем будет удобно бросать быстрые взгляды на показания приборов, после чего вновь сосредотачиваться на дороге. При этом размер экрана сделает выводимый на него контент, такой как карты, более различимым и понятным.

По мнению Кирчерта, технологическая сторона M-Byte сделает автомобиль привлекательным в глазах нового поколения покупателей, которые росли со смартфонами в руках и теперь ожидают от автомобилей не менее продвинутых функций.

«При создании электрокроссовера мы ориентировались на новое поколение потенциальных пользователей — на тех, кто родился в 90-х. Дизайн электрокара по-настоящему направлен на будущее», — указывает предприниматель.

Еще одним преимуществом M-Byte станет цена. Как заявляет глава Byton, у его компании не будет 10–15 лет на достижении прибыльности, которые потребовались в свое время Tesla — стартапу придется достигнуть этой точки не позднее, чем через два–три года после старта продаж M-Byte, и единственный способ сделать это — начать продавать много машин по привлекательной цене. Поэтому электрокроссовер в базовой версии будет стоить около $50 000, что ближе к $40 000, которые компания Илона Маска просит за «народную» Model 3, нежели к $80 000 или $85 000, за которые можно приобрести более «элитарные» Model S или Model X соответственно.

В целом, по словам Кирчерта, M-Byte станет тем самым «правильным» электромобилем, в котором нуждается общество: который будет не только экологичнее, но и технологичнее и дешевле, чем традиционные ДВС-аналоги.

«Наша философия состоит в том, что наш клиент должен получить автомобиль, который лучше во всем, — поясняет руководитель Byton. — Покупка электрокара не должна быть идеологическим решением. Покупка электрокара — это когда клиент приобретает автомобиль, который во всем превосходит традиционные аналоги».

Напоследок отметим, что, согласно новым планам Byton, «релиз» M-Byte в Китае состоится до конца этого года, в Северной Америке и Европе автомобиль появится в 2021.

Источник: hightech.plus