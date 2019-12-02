Стартап FusionFlight разработал «самый мощный турбореактивный дрон»
У пропеллеров есть свои преимущества, но когда требуется больше скорости и тяги, конструкторы обращаются к реактивным двигателям. Техасский стартап FusionFlight приспособил эту громоздкую технологию для дронов и разработал одновременно «самый маленький и самый мощный в мире турбореактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой».
Как пишет New Atlas, инновационное БПЛА получило название AB5 JetQuad. Вместо обычных пропеллеров у прототипа четыре дизельных реактивных микротурбины, которые сообща выдают 200 лошадиных сил (149 кВт).
Благодаря запатентованной «высокоточной» системе управления вектором тяги под названием H-Configuration тяга этих микротурбин может быть направлена как вертикально, что необходимо для вертикальных взлета и посадки, так и горизонтально, что позволяет аппарату двигаться вперед и назад, причем ввиду использования сервомоторов с высоким крутящим моментом силовая установка AB5 JetQuad, по словам авторов, обладает гораздо меньшим временем отклика, нежели традиционные электромоторы, и в результате обеспечивает лучшую управляемость, чем «пропеллерные» аналоги.
Серийная версия AB5 JetQuad, по утверждению разработчиков, сможет разгоняться до 480 км/ч, а одного бака топлива емкостью 19 литров хватит на 30 минут парения в воздухе или на 15 минут полета на крейсерской скорости. При этом если добавить дополнительные компоненты вроде форсажной камеры сгорания, максимальную скорость можно значительно увеличить.
Грузоподъемность дрона — 18 кг. Груз либо крепится к самому аппарату, либо подвешивается снизу в специальной люльке. Инженеры уверяют, что горячие реактивные струи — не преграда для подвешивания, поскольку они никогда не направлены точно вниз.
Масса самого AB5 JetQuad — 23 кг, а полный бак добавляет еще 18 кг. Разработчики подчеркивают, что использование работающей на дизеле силовой установки хорошо тем, что дизель позволяет хранить в 40 раз больше энергии на единицу массы, нежели литий-ионные аккумуляторы, а кроме того, заправка такого дрона занимает считанные минуты, в то время как батареи заряжаются долго и нудно.
В продаже беспилотник появится в 2021 году по цене от $200 000 до $250 000, в зависимости от модели, которые, согласно задумке, будут отличаться мощностью двигателей.
Источник: hightech.plus