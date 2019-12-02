Стартап FusionFlight разработал «самый мощный турбореактивный дрон»

У пропеллеров есть свои преимущества, но когда требуется больше скорости и тяги, конструкторы обращаются к реактивным двигателям. Техасский стартап FusionFlight приспособил эту громоздкую технологию для дронов и разработал одновременно «самый маленький и самый мощный в мире турбореактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой».

Как пишет New Atlas, инновационное БПЛА получило название AB5 JetQuad. Вместо обычных пропеллеров у прототипа четыре дизельных реактивных микротурбины, которые сообща выдают 200 лошадиных сил (149 кВт).

Благодаря запатентованной «высокоточной» системе управления вектором тяги под названием H-Configuration тяга этих микротурбин может быть направлена как вертикально, что необходимо для вертикальных взлета и посадки, так и горизонтально, что позволяет аппарату двигаться вперед и назад, причем ввиду использования сервомоторов с высоким крутящим моментом силовая установка AB5 JetQuad, по словам авторов, обладает гораздо меньшим временем отклика, нежели традиционные электромоторы, и в результате обеспечивает лучшую управляемость, чем «пропеллерные» аналоги.

Серийная версия AB5 JetQuad, по утверждению разработчиков, сможет разгоняться до 480 км/ч, а одного бака топлива емкостью 19 литров хватит на 30 минут парения в воздухе или на 15 минут полета на крейсерской скорости. При этом если добавить дополнительные компоненты вроде форсажной камеры сгорания, максимальную скорость можно значительно увеличить.

Грузоподъемность дрона — 18 кг. Груз либо крепится к самому аппарату, либо подвешивается снизу в специальной люльке. Инженеры уверяют, что горячие реактивные струи — не преграда для подвешивания, поскольку они никогда не направлены точно вниз.