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Стартап FusionFlight разработал «самый мощный турбореактивный дрон»

Стартап FusionFlight разработал «самый мощный турбореактивный дрон»

Стартап FusionFlight разработал «самый мощный турбореактивный дрон»


У пропеллеров есть свои преимущества, но когда требуется больше скорости и тяги, конструкторы обращаются к реактивным двигателям. Техасский стартап FusionFlight приспособил эту громоздкую технологию для дронов и разработал одновременно «самый маленький и самый мощный в мире турбореактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой».

Как пишет New Atlas, инновационное БПЛА получило название AB5 JetQuad. Вместо обычных пропеллеров у прототипа четыре дизельных реактивных микротурбины, которые сообща выдают 200 лошадиных сил (149 кВт).

Габариты БПЛА — 1,2 х 1,2 х 0,6 м.

Благодаря запатентованной «высокоточной» системе управления вектором тяги под названием H-Configuration тяга этих микротурбин может быть направлена как вертикально, что необходимо для вертикальных взлета и посадки, так и горизонтально, что позволяет аппарату двигаться вперед и назад, причем ввиду использования сервомоторов с высоким крутящим моментом силовая установка AB5 JetQuad, по словам авторов, обладает гораздо меньшим временем отклика, нежели традиционные электромоторы, и в результате обеспечивает лучшую управляемость, чем «пропеллерные» аналоги.

Серийная версия AB5 JetQuad, по утверждению разработчиков, сможет разгоняться до 480 км/ч, а одного бака топлива емкостью 19 литров хватит на 30 минут парения в воздухе или на 15 минут полета на крейсерской скорости. При этом если добавить дополнительные компоненты вроде форсажной камеры сгорания, максимальную скорость можно значительно увеличить.

Важно уточнить, что показанный стартапом прототип призван продемонстрировать лишь жизнеспособность технологии. Серийный же вариант получит, в числе прочего, бортовую автономную систему управления, шасси, оснащенное ударно-пружинным механизмом для дополнительной амортизации устройства во время посадки, и несущий фюзеляж, который позволит аппарату эффективно перемещаться в горизонтальной плоскости.

Грузоподъемность дрона — 18 кг. Груз либо крепится к самому аппарату, либо подвешивается снизу в специальной люльке. Инженеры уверяют, что горячие реактивные струи — не преграда для подвешивания, поскольку они никогда не направлены точно вниз.

Масса самого AB5 JetQuad — 23 кг, а полный бак добавляет еще 18 кг. Разработчики подчеркивают, что использование работающей на дизеле силовой установки хорошо тем, что дизель позволяет хранить в 40 раз больше энергии на единицу массы, нежели литий-ионные аккумуляторы, а кроме того, заправка такого дрона занимает считанные минуты, в то время как батареи заряжаются долго и нудно.

В продаже беспилотник появится в 2021 году по цене от $200 000 до $250 000, в зависимости от модели, которые, согласно задумке, будут отличаться мощностью двигателей.

Источник: hightech.plus

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