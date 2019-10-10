Стартап Leo Aerospace намерен наладить запуск ракет с воздушных шаров

Спрос на орбитальные запуски продолжает расти, и инженеры по всему миру пытаются придумать схемы, позволяющие их удешевить. Американский стартап Leo Aerospace, основанный выходцами Университета Пердью, предложил достаточно эффективную и не особо требовательную к инфраструктуре технологию — воздушные шары, поднимающие ракеты в стратосферу.

Как указывает TechCrunch, Leo Aerospace, по сути, пытается возродить идею ВВС США 60-летней давности о запуске ракет с аэростатов. Тогда американские военные не нашли проект достаточно актуальным, но в наши дни затея имеет все шансы стать одним из самых доступных и распространенных вариантов для запуска небольших спутников.

«Мы решили, что это по-настоящему элегантное решение, которое, к тому же, уже было протестировано в 50-е годы Военно-воздушными силами, пытавшимися запускать ракеты с аэростатов, — указывает сооснователь компании Дейн Руди. — Уже тогда решение весьма неплохо справлялось со своими задачами. Проблема, с которой столкнулись инженеры, состояла в том, что США переключились на полет людей на Луну, что сделало удешевление запусков спутников неактуальным. Но с развитием кубсатов спрос на дешевые запуски появился вновь».

Как поясняет Руди, использование больших воздушных шаров имеет целый ряд преимуществ — например, можно сэкономить на топливе, значительная часть которого в настоящее время тратится на преодоление нижних слоев атмосферы — наиболее плотных, и ряде инженерного оборудования, необходимого для того, чтобы взлететь с поверхности. Благодаря этому ракеты, стартующие из менее плотных слоев атмосферы, могут иметь достаточно скромные размеры.

Другое преимущество технологии Leo Aerospace — гибкость.

«Наша система полностью мобильная — ей не требуется никакая наземная инфраструктура, — объясняет Руди. — Все компоненты влезают в обычный грузовой контейнер».

Это значит, что отправить ракету можно будет где угодно и, что еще важнее, когда угодно клиенту.