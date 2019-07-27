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Стартап Reon разработал «носимый кондиционер» Reon Pocket

Стартап Reon разработал «носимый кондиционер» Reon Pocket

Стартап Reon разработал «носимый кондиционер» Reon Pocket


Стартап Reon, созданный сотрудниками компании Sony, разработал носимый кондиционер Reon Pocket. Аппарат размером с банковскую карту и весом 85 граммов способен работать как на охлаждение, так и на обогрев, а носить его можно, например, в специальном кармане на спине футболки. Кратко об устройстве рассказывает Quartz.

Как сообщается, в основе гаджета лежит элемент Пельтье и вентилятор. Устройство управляется с помощью мобильного приложения, доступного для iOS и Android. Носимый кондиционер планируется продавать вместе с майкой с предназначенным для устройства карманом на спине, обеспечивающим незаметность агрегата.

Будучи способным работать как на нагрев, так и на охлаждение, Reon Pocket, по заверению разработчиков, может повышать или понижать температуру на 8 и 13 градусов Цельсия соответственно. Аккумулятор устройства рассчитан на 1,5 часа работы и на два часа подзарядки.

Интересно, что кондиционер доступен в двух версиях: Reon Pocket Standard и Reon Pocket Lite. Вторая, более дешевая версия, имеет лишь ручной режим управления, в то время как первая, Standard, может регулировать температуру тела человека, поддерживая ее в комфортном диапазоне, автоматически.

Дабы понять и оценить ЦА гаджета, сотрудники Reon запустили сбор средств на производство носимого кондиционера на фирменной краудфандинговой платформе Sony, предназначенной для стартапов, созданных сотрудниками корпорации, и на данный момент собрали 57% от запланированной суммы в 66 миллионов йен (около $607 тыс.). В зависимости от размера внесенной суммы жертвователи могут получить одну из двух версий кондиционера и одну, три или пять маек. Стоимость одной майки и кондиционера в комплектации Lite составляет $118. Версия Standard и майка обойдутся беккеру в $130, а Standard и пять маек — в $175.

Как ожидается, устройство поступит в продажу в Японии в марте 2020 года. Появится ли девайс когда-либо за пределами Страны восходящего солнца, не уточняется.

Источник: N+1

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