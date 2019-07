Стартап Reon разработал «носимый кондиционер» Reon Pocket

Стартап Reon, созданный сотрудниками компании Sony, разработал носимый кондиционер Reon Pocket. Аппарат размером с банковскую карту и весом 85 граммов способен работать как на охлаждение, так и на обогрев, а носить его можно, например, в специальном кармане на спине футболки. Кратко об устройстве рассказывает Quartz.

Как сообщается, в основе гаджета лежит элемент Пельтье и вентилятор. Устройство управляется с помощью мобильного приложения, доступного для iOS и Android. Носимый кондиционер планируется продавать вместе с майкой с предназначенным для устройства карманом на спине, обеспечивающим незаметность агрегата.

Будучи способным работать как на нагрев, так и на охлаждение, Reon Pocket, по заверению разработчиков, может повышать или понижать температуру на 8 и 13 градусов Цельсия соответственно. Аккумулятор устройства рассчитан на 1,5 часа работы и на два часа подзарядки.

Интересно, что кондиционер доступен в двух версиях: Reon Pocket Standard и Reon Pocket Lite. Вторая, более дешевая версия, имеет лишь ручной режим управления, в то время как первая, Standard, может регулировать температуру тела человека, поддерживая ее в комфортном диапазоне, автоматически.

Дабы понять и оценить ЦА гаджета, сотрудники Reon запустили сбор средств на производство носимого кондиционера на фирменной краудфандинговой платформе Sony, предназначенной для стартапов, созданных сотрудниками корпорации, и на данный момент собрали 57% от запланированной суммы в 66 миллионов йен (около $607 тыс.). В зависимости от размера внесенной суммы жертвователи могут получить одну из двух версий кондиционера и одну, три или пять маек. Стоимость одной майки и кондиционера в комплектации Lite составляет $118. Версия Standard и майка обойдутся беккеру в $130, а Standard и пять маек — в $175.

