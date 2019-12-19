Стартап Skyryse разрабатывает систему, которая, как ожидается, позволит сделать любой вертолет беспилотным





Американский стартап Skyryse провел демонстрационные летные испытания системы, с помощью которой, как утверждается, можно превратить в беспилотник любой современный вертолет. Согласно сообщению компании, в перспективе такая система позволит локальным авиакомпаниям относительно дешево организовать беспилотную службу аэротакси на базе существующего вертолетного авиапарка.

Отметим, что аэротакси рассматриваются сегодня в качестве одного из возможных вариантов решения проблемы с пробками на дорогах. Кроме того, считается, что такие аппараты позволят наладить быстрое сообщение между городом и пригородом. Причина, по которой аэротакси до сих пор не стали популярными, — высокая стоимость услуги. Беспилотные технологии, как ожидается, существенно удешевят такие поездки и сделают их доступными для большинства людей.

Новая система обеспилочивания вертолетов, разработанная Skyryse, получила название Luna. В настоящее время она адаптирована для легкого четырехместного вертолета Robinson R44, однако может быть доработана для установки на любой другой коммерческий вертолет. Каждая из подсистем управления Luna имеет тройное резервирование для обеспечения безопасности и работает под надзором независимой подсистемы контроля, которая при помощи собственных датчиков следит за безопасностью полета.

Подробности о составе решения для переделки вертолетов в беспилотники разработчики не раскрывают. Утверждается только, что Luna способна вести вертолет как в полностью автоматическом режиме, включая взлет и посадку, так и выступая в качестве помощника пилота, а кроме того, система состоит не только из оборудования, устанавливаемого непосредственно на транспортное средство, но и из датчиков, которыми оснащаются вертолетные площадки. Внешние сенсоры выполняют две задачи: во-первых, они мониторят окружающую обстановку на предмет присутствия разного рода низколетящих летательных аппаратов, таких как дроны, и птиц, а также отслеживают погодные условия, в частности, ветер, и передают эту информацию беспилотным вертолетам неподалеку, во-вторых, они помогают алгоритмам управления Luna безопасно взлететь и сесть. Помимо этого, по словам инженеров, их разработка легко интегрируется в существующие системы контроля воздушного движения американского авиарегулятора FAA, которые собирают и агрегируют данные о готовящихся к вылету и уже находящихся в воздухе летательных аппаратах, включая их маршрут и высоту полета.

Испытания решения проводятся с одобрения FAA с двумя пилотами на борту на случай непредвиденной ситуации или возможной ошибки со стороны алгоритмов.

Конечная цель Skyryse — представить коммерчески доступное решение, которое позволит сделать локальные авиаперелеты такими же безопасными и доступными для каждого, как поездка в лифте или на автобусе.

Источник: N+1