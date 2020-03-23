Стартап ThereCraft вознамерился разработать дрон самолетного типа, способный доставлять срочные грузы беспосадочно и не менее эффективно, нежели традиционная авиация





Американский стартап ThereCraft представил проект перспективного беспилотного летательного аппарата самолетного типа YCS17, который можно будет использовать для срочной доставки грузов. Испытания уменьшенной модели аппарата проводятся с декабря прошлого года.

Отметим, что сегодня большое количество компаний занимается разработкой дронов для доставки почты, покупок или медикаментов. В подавляющем большинстве случаев такие аппараты представляют собой мультикоптеры с вертикальными взлетом и посадкой. Проблема в том, что мультикоптерная конструкция, как правило, неспособна обеспечить высокие скоростные характеристики аппарата, а также большую дальность полета. По этой причине логистические компании, занимающиеся доставкой медицинских грузов, и службы экстренной помощи по-прежнему прибегают к использованию традиционной авиации в случаях, когда требуется срочно перевезти лекарственные препараты или спецоборудование на большое расстояние.

Here it is: We achieved the perfect payload release: pic.twitter.com/Khr3ifIKmx — ThereCraft (@therecraft__) December 10, 2019

Беспилотник самолетного типа, разрабатываемый ThereCraft, как утверждается, будет способен выполнять полеты на гораздо большее расстояние и на существенно большей скорости, чем мультикоптеры, благодаря чему сможет составить конкуренцию традиционной авиации.

Announcing ThereCraft!https://t.co/3ubAXzySBv Our drone plane can deliver cargo precisely on a spot — without landing! Great for customers like emergency responders who need equipment transported rapidly and efficiently: pic.twitter.com/aCPe9Ekcyo — ThereCraft (@therecraft__) March 17, 2020

Согласно проекту, по прилету к точке назначения YCS17 делает нырок, опускаясь на минимальное расстояние от земли, и, не производя посадку, сбрасывает упаковку с грузом. После этого аппарат резко набирает высоту и возвращается на базу. Благодаря тому, что дрон способен совершать доставку груза беспосадочно, он не требует наличия в точке назначения взлетно-посадочной полосы, подчеркивают в ThereCraft.

Конструктивно YCS17 будет выполнен по схеме «летающее крыло» с расположенным внутри отсеком для груза. На концах крыла инженеры планируют установить вертикальные кили. В нижней части планера беспилотника разместится люк, через который и будет происходить сброс груза в назначенной точке. Другие подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.

Источник: N+1