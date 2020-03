Стартап ThereCraft вознамерился разработать дрон самолетного типа, способный доставлять срочные грузы беспосадочно и не менее эффективно, нежели традиционная авиация

Американский стартап ThereCraft представил проект перспективного беспилотного летательного аппарата самолетного типа YCS17, который можно будет использовать для срочной доставки грузов. Испытания уменьшенной модели аппарата проводятся с декабря прошлого года.

Отметим, что сегодня большое количество компаний занимается разработкой дронов для доставки почты, покупок или медикаментов. В подавляющем большинстве случаев такие аппараты представляют собой мультикоптеры с вертикальными взлетом и посадкой. Проблема в том, что мультикоптерная конструкция, как правило, неспособна обеспечить высокие скоростные характеристики аппарата, а также большую дальность полета. По этой причине логистические компании, занимающиеся доставкой медицинских грузов, и службы экстренной помощи по-прежнему прибегают к использованию традиционной авиации в случаях, когда требуется срочно перевезти лекарственные препараты или спецоборудование на большое расстояние.

Here it is: We achieved the perfect payload release: pic.twitter.com/Khr3ifIKmx

Беспилотник самолетного типа, разрабатываемый ThereCraft, как утверждается, будет способен выполнять полеты на гораздо большее расстояние и на существенно большей скорости, чем мультикоптеры, благодаря чему сможет составить конкуренцию традиционной авиации.

Announcing ThereCraft!https://t.co/3ubAXzySBv

Our drone plane can deliver cargo precisely on a spot — without landing!

Great for customers like emergency responders who need equipment transported rapidly and efficiently: pic.twitter.com/aCPe9Ekcyo

— ThereCraft (@therecraft__) March 17, 2020