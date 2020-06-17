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Стартовал «Летний фестиваль игр Steam», на котором разработчики покажут более 900 демоверсий новых игр

Стартовал «Летний фестиваль игр Steam», на котором разработчики покажут более 900 демоверсий новых игр

Стартовал «Летний фестиваль игр Steam», на котором разработчики покажут более 900 демоверсий новых игр


На платформе Steam стартовал традиционный летний «Фестиваль игр», который продлится до 22 июня 2020 года. В событии принимают участие новейшие игры в разнообразных жанрах от разработчиков из 65 стран. При этом у игроков будет возможность попробовать новые проекты как от разработчиков-новичков, так и от ветеранов, и стать первыми, кто попробует самые ожидаемые игры этого года.
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Во время недельного события на Steam можно будет увидеть демонстрации демоверсий игр от разработчиков (более 900 новинок), серию интервью «Разработчики в центре внимания», трансляции, где разработчики играют в собственные игры и многое другое.

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Это будет третий и самый крупный на сегодняшний день фестиваль игр Steam. Фестиваль начался как сотрудничество с Джеффом Кили и Game Awards (тогда в проводимом Valve событии приняло участие около десятки игр) и прошедшей весной в нём участвовали 40 игр. В летнем фестивале примут участие уже более 900 игр.

Источник: Steam

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