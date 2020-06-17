Стартовал «Летний фестиваль игр Steam», на котором разработчики покажут более 900 демоверсий новых игр





На платформе Steam стартовал традиционный летний «Фестиваль игр», который продлится до 22 июня 2020 года. В событии принимают участие новейшие игры в разнообразных жанрах от разработчиков из 65 стран. При этом у игроков будет возможность попробовать новые проекты как от разработчиков-новичков, так и от ветеранов, и стать первыми, кто попробует самые ожидаемые игры этого года.

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Во время недельного события на Steam можно будет увидеть демонстрации демоверсий игр от разработчиков (более 900 новинок), серию интервью «Разработчики в центре внимания», трансляции, где разработчики играют в собственные игры и многое другое.

Это будет третий и самый крупный на сегодняшний день фестиваль игр Steam. Фестиваль начался как сотрудничество с Джеффом Кили и Game Awards (тогда в проводимом Valve событии приняло участие около десятки игр) и прошедшей весной в нём участвовали 40 игр. В летнем фестивале примут участие уже более 900 игр.

Источник: Steam