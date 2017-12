Стартовала “Новогодняя распродажа в PS Store”, в которой участвуют более 500 игр со скидками для PS4, PS3, PS VR и PS Vita

Вчера о начале “Зимней распродажи” объявил Steam, а сегодня к нему присоединился магазин PS Store, которые предложил владельцам PS4, PS VR, PS3 и PS Vita более пяти сотен игр со скидками. При этом в акции участвуют такие крупные релизы, как Star Wars Battlefront II, Assassin’s Creed Origins, Need for Speed Payback, Fortnite, Persona 5 и другие.

Цифровые версии со скидкой доступны для игр Undertale, Grim Fandango Remastered, Firewatch, Euro Fishing, Mega Man Legacy Collection 2 и других. Если игра уже пройдена, то можно попробовать продолжить приключения с помощью абонементов и дополнений. В частности, по акционной цене доступны Battlefield 1 Premium Pass, Wolfenstein II: The Freedom Chronicles Season Pass, The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass, Diablo III: Rise of the Necromancer и Tekken 7 – Season Pass.

Ну, а если вы уже успели приобрести шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR, то присмотритесь к таким VR-играм, как Superhot VR, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Monster of the Deep: Final Fantasy XV, Arizona Sunshine, Resident Evil 7 Biohazard и другим.

Полный список игр со скидками доступен по следующей ссылке, “Новогодняя распродажа в PS Store” продлится до 19 января 2018 года.

Источник: PS Store