Стартовала осенняя распродажа Back to School от PlayStation со скидками до 70% на игры и аксессуары
Компания Sony объявила о распродаже Back to School, в рамках которой игроки смогут приобрести игры и контроллеры DualShock 4 со скидками, а также получить подарки при покупке консолей PlayStation. Акция продлится по 13 сентября 2020 года.
К примеру, в акции участвуют следующие предложения:
- The Last of Us: Part II (скидка 16%) — 1599 грн
- Death Stranding (скидка 58%) — 799 грн
- Marvel Spider-Man: Game of the Year Edition (скидка 39%) — 799 грн
- Nioh (скидка 50%) — 299 грн
- God of War (скидка 25%) — 412 грн
- Dreams (скидка 48%) — 549 грн
- Blood & Truth (скидка 48%) — 549 гр
- Контроллер DualShock 4 (скидка 41%) — 1059 грн
- Контроллер DualShock 4 Лимитированные издания (скидка 37%) — 1259 грн
Тем, кто приобретет консоль Sony PlayStation 4 в период акции получит дополнительный контроллер DualShock 4 в подарок.
Уточнить условия распродажи Back to School можно по следующей ссылке.
Источник: Sony