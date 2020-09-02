Стартовала осенняя распродажа Back to School от PlayStation со скидками до 70% на игры и аксессуары

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Компания Sony объявила о распродаже Back to School, в рамках которой игроки смогут приобрести игры и контроллеры DualShock 4 со скидками, а также получить подарки при покупке консолей PlayStation. Акция продлится по 13 сентября 2020 года.

К примеру, в акции участвуют следующие предложения:

The Last of Us: Part II (скидка 16%) — 1599 грн

Death Stranding (скидка 58%) — 799 грн

Marvel Spider-Man: Game of the Year Edition (скидка 39%) — 799 грн

Nioh (скидка 50%) — 299 грн

God of War (скидка 25%) — 412 грн

Dreams (скидка 48%) — 549 грн

Blood & Truth (скидка 48%) — 549 гр

Контроллер DualShock 4 (скидка 41%) — 1059 грн

Контроллер DualShock 4 Лимитированные издания (скидка 37%) — 1259 грн

Тем, кто приобретет консоль Sony PlayStation 4 в период акции получит дополнительный контроллер DualShock 4 в подарок.

Уточнить условия распродажи Back to School можно по следующей ссылке.

Источник: Sony