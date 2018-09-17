Статистика: цифровые технологии разрушили по меньшей мере 200 браков в Великобритании с начала года

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Один из крупнейших британских онлайн-сервисов, специализирующихся на расторжении браков, рассказал, что c начала 2018 года цифровые технологии были упомянуты в заявлениях на развод в Великобритании более 200 раз — в 5% случаев от общего количества запросов, полученных сервисом в течение года.

«Зависимость от алкоголя, наркотиков или азартных игр традиционно упоминается в качестве причины развода чаще всего, но сейчас к ней, похоже, присоединяются новые факторы. Просмотр порнографии онлайн, видеоигры и социальные медиа также разрушают браки: с начала года мы получили 4665 заявлений, среди которых цифровые технологии указаны причиной в 5% случаев», — заявили в организации.

Напоследок отметим, что, по данным сервиса, наиболее часто встречающейся в заявлениях на развод видеоигрой является Fortnite.

Источник: divorce-online.co.uk