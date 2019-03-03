Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала The OA

Компания Netflix представила трейлер второго сезона The OA — американского мистического сериала с элементами научной фантастики, сверхъестественного и фэнтези.

Напомним, в центре сюжета сериала — история Прэйри Джонсон, которая вернулась домой после своего загадочного исчезновения на семь лет. Она не может объяснить полиции, где находилась все это время, однако, собрав вокруг себя таких же «потерянных», как и она сама, людей, главная героиня обретает новую миссию.

К своей роли вернется актриса Брит Марлинг — она же написала сценарий для всех эпизодов в соавторстве с режиссером проекта Залом Батманглиджем.

Выход продолжения запланирован на 22 марта 2019 года.

Источник: DTF