Строительство грандиозного египетского солнечного парка Benban подходит к завершению





Египет — идеальная страна с точки зрения развития солнечной энергетики, однако этот потенциал до сих пор оставался неиспользованным. Ситуация изменится уже в ближайшее время с открытием гигантского солнечного парка Benban площадью 37 км², расположенного в пустынной местности в 630 км от Каира. Как сообщает IEEE Science, в общей сложности здесь разместятся 7,2 млн отдельных панелей совокупной номинальной мощностью 1,8 ГВт.

Над проектом работают около 30 застройщиков, установивших на отдаленном участке пустыни солнечные панели, подстанции, трансформаторы, станцию управления, а также проложивших дороги, водопровод и кабели. В настоящее время работы завершены на 80%, открытие электростанции запланировано на конец года.

Несмотря на то, что температура в этом районе поднимается выше 38°С, в основном строительство парка проходило без проблем, а его электроника, как показывают испытания уже построенных участков, успешно справляется с высокими температурами (за все время тестирования системы вышел из строя лишь один инвертор). В будущем на станции могут появиться системы хранения энергии, которые сгладят суточные колебания генерации и повысят эффективность работы парка.

Примечательно, что всего несколько лет назад лишь 9% электроэнергии Египта поступало из возобновляемых источников — в основном от гидроэлектростанций на Ниле. Однако дефицит энергии и обязательства Парижского соглашения вынудили правительство принять меры по развитию ВИЭ.

По плану, к 2022 году чистая энергия должна составлять 20% энергобаланса Египта, а к 2035 году — 42%. Эксперты из Международного энергетического агентства уверены, что потенциал ВИЭ в стране еще выше. По их расчетам, Египет может получать половину электроэнергии из возобновляемых источников уже к 2030 году.

Отчет подрядчика ACCIONA о завершении строительства своего участка будущей электростанции.

Солнечный парк в Benban, общая стоимость которого составляет $2,3 млрд, сыграет ключевую роль в этих планах. Данный проект уже снизил стоимость фотоэлектрических систем в стране и продемонстрировал жизнеспособность солнечной энергетики. Кроме того, работа над электростанцией позволила 3000 местным специалистам получить полезный опыт (сама станция при этом обеспечит постоянными рабочими местами 640 человек, многие из них будут задействованы в регулярной очистке панелей от песка и пыли и их охране). А инвесторы, вдохновленные строительством, готовы вкладываться в новые, еще более масштабные установки.

Процесс строительства Benban. Видео датировано мартом этого года. Любопытно, что по информации, предоставленной подрядчиком ib vogt, работы по строительству электростанции ввиду высоких температур днем приходится начинать с 4 утра.

Проект также принесет пользу окружающей среде. Согласно расчетам, эксплуатация солнечного парка позволит избежать выбросов 2 млн тонн CO 2 ежегодно. Для Египта борьба с климатическими изменениями очень важна, поскольку глобальное потепление снижает продуктивность сельского хозяйства, угрожает затоплением плодородной дельты Нила и увеличивает частоту смертельных волн жары.

Источник: hightech.plus