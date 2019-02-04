Студия «Кинодом» выпустила короткометражный фильм по мотивам игры Beholder
Студия «Кинодом» и компания Alawar выпустили черно-белый бессловесный короткометражный фильм по мотивам игры Beholder.
Сюжет картины показывает антиутопическое тоталитарное общество, в котором за людьми постоянно ведется слежка, а свобода может разве что присниться. Однажды главный герой — управляющий многоквартирного дома, следящий, чтобы жители подчинялись государственным указам — видит, как один из жителей принимает запрещенные в стране таблетки «Либеспирит».
Проблема в том, что этот же препарат нужен самому управдому. В результате главный герой оказывается перед сложным выбором — рассказать обо всем органам власти либо попытаться каким-то образом отобрать лекарство…
Напоследок отметим, что ранее команда «Кинодом» сняла короткометражный фильм по игре Papers, Please.
Источник: vgtimes
- Саундтреком к короткометражке выступил кавер на песню «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус».