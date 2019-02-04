Студия «Кинодом» выпустила короткометражный фильм по мотивам игры Beholder

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Студия «Кинодом» и компания Alawar выпустили черно-белый бессловесный короткометражный фильм по мотивам игры Beholder.

Сюжет картины показывает антиутопическое тоталитарное общество, в котором за людьми постоянно ведется слежка, а свобода может разве что присниться. Однажды главный герой — управляющий многоквартирного дома, следящий, чтобы жители подчинялись государственным указам — видит, как один из жителей принимает запрещенные в стране таблетки «Либеспирит».

Проблема в том, что этот же препарат нужен самому управдому. В результате главный герой оказывается перед сложным выбором — рассказать обо всем органам власти либо попытаться каким-то образом отобрать лекарство…

Напоследок отметим, что ранее команда «Кинодом» сняла короткометражный фильм по игре Papers, Please.

Источник: vgtimes