Сундар Пичаи: старшее поколение издавна побаивается новых технологий

«Я признаю, что в Кремниевой долине люди одержимы темпами технологических изменений, — говорит он. — Но забывая о среднестатистическом человеке, с таким подходом можно наломать дров. Порой я не уверен, что человечество готово к стремительным технологическим изменениям».

В то же время, глава технологического гиганта опасается, что не все человечество сегодня готово к новой технологической революции, связанной с искусственным интеллектом.

Также в течение нескольких лет, по словам Сундара, станет доступна технология мгновенного языкового перевода с высокой точностью — и это второе направление, на которое компания делает ставку.

Отметим, что Google Lens будет запущен в этом году, как инструмент визуального распознавания для смартфонов — наведите камеру на ресторан, и Google найдет вам отзывы.

«В мире ИИ взаимодействия между человеком и компьютером становятся еще более естественными, — говорит Сундар. — Вы получаете возможность просто разговаривать с вещами, и мы работаем над Google Lens, чтобы ваш компьютер мог видеть мир вашими глазами».

По словам Пичаи, компания сейчас развивается в двух направлениях. Первое — это все, что связано с ИИ, машинным обучением и машинным зрением.

По мнению Сундара Пичаи, старшее поколение издавна более скептично относится к новым технологиям. Он сам до сих пор начинает день с бумажной газеты Wall Street Journal — во многом потому, что помнит, как в детстве ему приходилось вставать в очередь, чтобы прочитать газету и узнать новости крикета.

Интересно, что ранее Пичаи, как и многие другие представители старшего поколения, ограничивал экранное время своим детям, но ныне он не уверен, поступал ли он правильно.

«Нам нравится, когда дети читают книги, но имеет ли значение то, что они читают их при помощи Kindle? А что, если на YouTube они смотрят образовательные видео?», — вопрошает глава Google.

Многие талантливые программисты, работающие в Google, признаются, что всю школу проиграли в компьютерные игры. Но именно благодаря этому они, возможно, и попали в эту сферу, говорит Сундар. Он полагает, что современные дети должны иметь представление о видеоиграх, компьютерах и новых технологиях, ведь это — неотъемлемая часть нового мира.

«Предыдущие поколения всегда испытывают дискомфорт в связи с новыми технологиями, — говорит он. — В эпоху братьев Райт в газетах на полном серьезе печатались колонки, в которых авторы беспокоились о том, что велосипеды могут повредить женской нравственности. Наши дети лучше справляются с визуальной информацией — и это факт. Конечно, у меня нет простых ответов на эти вопросы. Тем не менее, я бы хотел в конце концов получить на них ответ».

Также Пичаи спросили, что он думает насчет 10-страничного манифеста уже бывшего инженера Google, заявившего, что женщины «меньше представлены в технических специальностях в связи с их биологическими особенностями».

Некоторые тогда обвинили Google в том, что корпорация попросту лишила своего работника права на свободу слова. Однако, по словам руководителя компании, инженер был уволен отнюдь не по причине того, что он высказал подобное мнение.

«Очевидно, каждый из нас имеет право на свободу слова. Но также у вас есть право работать, не подвергаясь дискриминации со стороны коллег», — заявил Пичаи.

Глава Google считает, что сегодня наиболее ценны те сотрудники, которые умеют работать в команде.

«Хьюлетт и Паккард — основатели не только одноименной корпорации, но и Кремниевой долины — создали компанию, которая отличалась довольно сильным набором внутренних ценностей; которая выстраивала добротные взаимоотношения со всеми клиентами и партнерами. Я считаю, что к такому должна стремиться каждая компания. А для Google, как для огромной корпорации, это еще важнее. Поэтому, что касается философии нашего внутреннего менеджмента, мы ищем не тех людей, которые блестяще выполняют свою работу, а тех, которые хотят развиваться и умеют работать в команде».

Источники: Guardian, hightech.fm