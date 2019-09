Телеканал BBC One опубликовал дебютный трейлер грядущего мини-сериала «Война миров», снятого по одноименному роману Герберта Уэллса

Британский телеканал BBC One выпустил трейлер своего нового мини-сериала «Война миров» (The War of the Worlds), снятого по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Герберта Уэллса.

Отметим, что данное произведение, впервые увидевшее свет в 1897 году, уже не единожды обретало вторую жизнь на больших экранах. Последняя на данный момент экранизация или, вернее говоря, киноадаптация романа вышла в 2005 году. Режиссером выступил Стивен Спилберг, а действие фильма происходило в США в современном сеттинге.

Новая экранизация обещает быть ближе к оригиналу — в частности, ее события разворачиваются не в наши дни и не в США, а в эдвардианский период, то есть в начале XX века в Великобритании. Вместе с тем, некоторые отличия все же будут: так, если в оригинальном произведении повествование велось от лица безымянного персонажа — свидетеля вторжения, то в сериале от BBC One главным героем выступит мужчина по имени Джордж, который оказывается в центре катастрофы вместе с любимой женщиной.

Известно, что в новой адаптации будет всего три эпизода. Главные роли исполнили британские актеры Рейф Сполл (Jurassic World: Fallen Kingdom), Элеонор Томлинсон (Loving Vincent), Руперт Грейвс («Криптон») и Роберт Карлайл («Звездные врата: Вселенная»), а поставил грядущую «Войну миров» режиссер Крэйг Вивейрос (мини-сериал Rillington Place, также снятый для BBC One).

«Новая экранизация «Войны миров» будет следовать духу оригинала и в то же время чувствоваться современной и полной потрясений. Это будет мини-сериал на стыке научной фантастики, исторической драмы и хоррора», — описывали ранее авторы проект.

Точной даты выхода шоу пока нет, однако старт обещают этой осенью.

Напоследок уточним, что роман «Война миров» является одним из первых описаний в литературе вторжения пришельцев на Землю. По сюжету произведения, в начале XX века в графстве Суррей на юге Англии падает загадочный метеорит. Местные жители этим очень обеспокоены, и как выяснится вскоре, не зря — на самом деле это не метеорит, а корабль марсиан, которые точат зуб на землян.

Источник: DTF