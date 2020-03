Телеканал HBO опубликовал дебютный тизер драматического мини-сериала I Know This Much Is True, в котором актер Марк Руффало сыграл двух братьев-близнецов

Кабельный телеканал HBO представил дебютный тизер грядущего драматического мини-сериала I Know This Much Is True, основанного на одноименном романе американского писателя Уолли Лэмба. Главные роли в телешоу исполнил Марк Руффало (Халк в Кинематографической вселенной Marvel, «В центре внимания», Now You See Me 2) – он играет братьев-близнецов, один из которых страдает тяжелым психическим заболеванием — параноидальной шизофренией, а второму ничего не остается, кроме как за ним ухаживать.

В опубликованном ролике кадры из детства братьев сменяются сценами из их настоящего, а умирающая мать призывает одного из сыновей «присматривать» за другим.

Вместе с Марком Руффало в мини-сериале сыграли Имоджен Путс (Need for Speed, «Я убиваю великанов»), Кэтрин Хан (Captain Fantastic), Джульет Льюис («Ма», «Нерв»), Мелисса Лео («Сноуден»), Рози О’Доннелл («Фостеры») и другие. За режиссуру и сценарий отвечает Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами»). Фото со съемок I Know This Much Is True. Всего в I Know This Much Is True войдут шесть эпизодов, которые начнут выходить с 27 апреля.

Источник: DTF