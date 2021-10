Теперь на любом ПК можно играть в Crysis — каталог сервиса GeForce Now пополнил Crysis Remastered

На вопрос «А Crysis потянет?» теперь всегда можно отвечать утвердительно, и неважно, какой у вас ПК. Дело в том, что NVIDIA добавила Crysis Remastered в библиотеку своего облачного сервиса GeForce Now в рамках очередного расширения наряду с Crysis Remastered Trilogy, Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered.

С 14 октября обновленная версия Crysis с поддержкой рейтрейсинга DLSS доступна в Steam, Epic Games Store, а также подписчикам GeForce Now — как c планом Founders, так и с Priority. С 15 октября на GeForce Now также появится сборник Crysis Remastered Trilogy.

Таким образом, подавляющее большинство ПК, представленных сегодня на рынке, и даже некоторые из бюджетных игровых ПК, существовавших в 2007 году, смогут запустить Crysis — через облачный игровой сервис GeForce Now. Заявленные NVIDIA минимальные системные требования включают двухъядерный 64-разрядный CPU с частотой не ниже 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, графический процессор с поддержкой DirectX 11, ОС Windows 7 или новее и интернет-соединение со скоростью не ниже 15 Мбит/с.

Crytek выпустила оригинальную Crysis в далеком 2007 году и на то время это был настоящий технологический прорыв с точки зрения графики. Игра была настолько требовательна к ПК, что нередко укладывала «на лопатки» самые мощные ПК. В итоге она стала бенчмарком, а фраза «А Crysis потянет?» — мемом и неотъемлемой частью интернет-культуры. С тех пор только нескольким играм удалось приблизиться по известности к Crysis. Среди них — вышедшая в прошлом году Microsoft Flight Simulator.