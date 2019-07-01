Теперь официально: Китай вложит $17 млрд в водородные автомобили





Китай, обладающий крупнейшим автомобильным рынком в мире, твердо намерен сделать транспортную отрасль экологически безопасной. Правительство Поднебесной уже вложило миллиарды долларов в развитие транспорта на электричестве, а теперь, таки прислушавшись ко мнению Вань Гана, «отца» китайских электрокаров, готовит аналогичные меры поддержки для машин на водородном топливе.

По данным Bloomberg, ссылающегося на принятые постановления, китайские инвестиции в водородный транспорт до 2023 года составят более $17 млрд. На эти средства планируется наладить масштабное производство топливных элементов, построить сеть высокотехнологичных АЗС, создать предприятия, выпускающие водородные автомобили, а также «доработать» государственную программу субсидирования таких транспортных средств (на данный момент они субсидируются так же, как электрокары).

Согласно принятому плану, уже к 2020 году в КНР с конвейера должно быть выпущено 5000 «водородокаров», к 2025 году их количество составит по меньшей мере 50 тысяч, а к 2030 — один миллион! При этом предполагается, что «водородная революция» будет происходит постепенно: на первом этапе, к 2025 году, планируется перевести на водород «значительную часть» коммерческого транспорта и лишь потом, к 2030, — пассажирского.

Источник: hightech.plus