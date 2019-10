Tesla Model 3 стала первым электромобилем, который нью-йоркские чиновники допустили для работы в службе такси

Как сообщает Electrek, Нью-Йоркская комиссия по такси и лимузинам разрешила использовать Model 3 в качестве легендарного «кэба» – официального городского такси желтого цвета. Чтобы получить такое разрешение, автомобили должны пройти отдельную процедуру сертификации и инспекции, подчеркивает издание.

Любопытно, что решение комиссии, по сути, открывает новую категорию нью-йоркских такси, так как ранее весь таксопарк мегаполиса подразделялся на машины с ДВС, гибриды и транспорт на альтернативном топливе.

Впрочем, власти Нью-Йорка отнюдь не пионеры в этой области. На территории США Model 3 уже используется в качестве такси, например, в Мадисоне (столица штата Висконсин), где один из местных таксопарков недавно решил сделать свой флот электрическим и заменил все 40 своих автомобилей на данный электрокар Tesla.

Imagine… you call a cab and a TESLA shows up. You don’t have to imagine because it is a reality! I’m live with the new collaboration between two local companies to create all electric cabs. @nbc15_madison #WakeUpToMore pic.twitter.com/j6xtwEQZ9k

— Amelia Jones NBC15 (@AmeliaJonesTV) October 16, 2019