Tesla протестировала автовоз для перевозки электромобилей на основе грузовика Tesla Semi

Любой производитель автомобилей использует автовозы для перемещения готовых машин с заводов по производству в места их продажи. Очень часто в качестве автовоза используется грузовой автомобиль того же бренда, что и легковушки в его прицепе. Однако внимание журналистов и публики может привлечь разве что Tesla.

Изображение c электрогрузовиком Tesla Semi, который перевозит на специализированном автоприцепе электрокроссовер Tesla Model X, опубликовал вице-президент Tesla по грузовым программам Джером Гильен. Фотографию он снабдил шуточной подписью «Перевозчик самолетов?», намекая на раскрытые «крылья чайки» задних дверей кроссовера.

Отметим, что ранее глава компании Илон Маск рассказывал, что планирует создать собственную компанию по транспортировке электромобилей заказчикам. Подобное заявление было связано с тем, что Tesla испытывала острую нехватку логистических мощностей, когда пыталась доставить заказанные Model 3 до конца очередного отчетного периода.

Если собственная служба логистики действительно будет создана, то хотелось бы, чтобы она действительно использовала в качестве основы электрогрузовики Tesla Semi, а не скучные ДВС-модели. Ранее Илон Маск заявлял, что первым покупателем Tesla Semi станет сама компания, которая свяжет конвоями электрогрузовиков сборочные линии в Калифорнии с производством батарей Gigafactory в Неваде. Кстати, именно этот маршрут и был опробован в ходе одной из первых реальных поездок по дорогам США.

Источник: InsideEV’s