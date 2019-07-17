Tetris Effect выйдет в Epic Games Store 23 июля
Tetris Effect — переосмысление классической головоломки, вышедшее в ноябре 2018-го на PS4 и тепло принятое игроками и критиками (рейтинг на Metacritic — 89 баллов из 100) — появится на РС уже 23 июля этого года.
Как сообщается, игра зарелизится эксклюзивно в магазине Epic Games и будет поддерживать гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift и HTC Vive, а также широкоформатные мониторы 21:9. Кроме того, издание для РС предложит расширенные графические настройки, включая поддержку разрешения 4К и разблокированную частоту кадров.
Стоимость игры по предзаказу составляет 456 грн.
Источник: DTF