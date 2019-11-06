TikTok обогнал Facebook по доле пользователей среди «поколения Z» на домашнем рынке компании Марка Цукерберга

Около 42% подростков в возрасте от 13 до 16 лет в США пользуются видеоприложением TikTok — этот показатель больше, чем у Facebook (41%), для которой американский рынок является домашним. Самыми популярными приложениями у этой группы пользователей остаются Snapchat (68%) и Instagram (79%), пишет Axios со ссылкой на данные Morning Consult.

TikTok от китайской ByteDance — единственная в рейтинге соцсеть, которая не принадлежит американской компании. Axios отмечает, что популярность китайского приложения среди молодежи США вызывает опасения у американских чиновников, поскольку «они не уверены в том, как TikTok обращается с данным пользователей», а их попытки пригласить представителей сервиса, к примеру, на слушания в Сенат игнорировались со стороны TikTok. По данным CNBC, на фоне опасений Комитет по внешним инвестициям США даже начал расследовать детали сделки, в ходе которой ByteDance купила американское приложение Musical.ly — на его основе появился TikTok.