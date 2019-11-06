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TikTok обогнал Facebook по доле пользователей среди «поколения Z» на домашнем рынке компании Марка Цукерберга

TikTok обогнал Facebook по доле пользователей среди «поколения Z» на домашнем рынке компании Марка Цукерберга

TikTok обогнал Facebook по доле пользователей среди «поколения Z» на домашнем рынке компании Марка Цукерберга


Около 42% подростков в возрасте от 13 до 16 лет в США пользуются видеоприложением TikTok — этот показатель больше, чем у Facebook (41%), для которой американский рынок является домашним. Самыми популярными приложениями у этой группы пользователей остаются Snapchat (68%) и Instagram (79%), пишет Axios со ссылкой на данные Morning Consult.

TikTok от китайской ByteDance — единственная в рейтинге соцсеть, которая не принадлежит американской компании.

Axios отмечает, что популярность китайского приложения среди молодежи США вызывает опасения у американских чиновников, поскольку «они не уверены в том, как TikTok обращается с данным пользователей», а их попытки пригласить представителей сервиса, к примеру, на слушания в Сенат игнорировались со стороны TikTok. По данным CNBC, на фоне опасений Комитет по внешним инвестициям США даже начал расследовать детали сделки, в ходе которой ByteDance купила американское приложение Musical.ly — на его основе появился TikTok.

Вместе с тем, несмотря на обеспокоенность со стороны властей, указывает Axios, ряд американских новостных организаций, брендов и знаменитостей уже появились в TikTok в поиске новой молодой аудитории.

Источник: VC

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