TikTok обогнал Facebook по доле пользователей среди «поколения Z» на домашнем рынке компании Марка Цукерберга
Около 42% подростков в возрасте от 13 до 16 лет в США пользуются видеоприложением TikTok — этот показатель больше, чем у Facebook (41%), для которой американский рынок является домашним. Самыми популярными приложениями у этой группы пользователей остаются Snapchat (68%) и Instagram (79%), пишет Axios со ссылкой на
TikTok от китайской ByteDance — единственная в рейтинге соцсеть, которая не принадлежит американской компании.
Axios отмечает, что популярность китайского приложения среди молодежи США вызывает опасения у американских чиновников, поскольку «они не уверены в том, как TikTok обращается с данным пользователей», а их попытки пригласить представителей сервиса, к примеру, на слушания в Сенат игнорировались со стороны TikTok. По данным CNBC, на фоне опасений Комитет по внешним инвестициям США даже начал расследовать детали сделки, в ходе которой ByteDance купила американское приложение Musical.ly — на его основе появился TikTok.
Вместе с тем, несмотря на обеспокоенность со стороны властей, указывает Axios, ряд американских новостных организаций, брендов и знаменитостей уже появились в TikTok в поиске новой молодой аудитории.
Источник: VC