Toyota в качестве эксперимента подключила генератор на водородных топливных элементах к энергосистеме одного из своих заводов





Toyota является, пожалуй, одним из главных проповедников водородного топлива. Компания использует его и для обычных пассажирских автомобилей, и для луноходов — и не намерена на этом останавливаться. На днях японский автопроизводитель приступил к практической части изучения перспектив своего, пожалуй, наиболее амбициозного проекта по использованию топливных элементов: испытания покажут, реально ли за счет водорода обеспечить чистой энергией не только транспорт, но и здания и заводы.

Как сообщается, экспериментальный генератор на топливных элементах, созданный на основе компонентов Toyota Mirai, был установлен на фабрике Honsha, расположенной в кампусе Toyota City в Японии. Данное предприятие выпускает рамы для автомобилей, гибридные трансмиссии, балки заднего моста, аккумуляторы, а также кованые детали.

Установка использует две системы топливных элементов Mirai, каждая из которых включает топливную батарею, превращающую водород в электричество; буферный аккумулятор и преобразователь тока с панелью управления, выдающий в нагрузку трехфазный переменный ток с напряжением 210 В. Использование компонентов серийного водородного автомобиля позволило японскому автогиганту существенно снизить расходы на создание системы, пишет Digital Trends.

Мощность генератора составляет 100 кВт, что не слишком заметно на фоне потребностей целого завода. Зато устройство, по плану, будет работать круглосуточно. По результатам испытаний инженеры Toyota собираются оценить эффективность установки, стабильность ее работы и легкость обслуживания. Если испытания признают успешными, компания попробует распространить эту технологию и на другие фабрики, задействовав такого рода генераторы для уменьшения собственного углеродного следа (конечная долгосрочная цель инициативы — к 2050 году полностью перевести заводы корпорации на водород, сделав их экологически нейтральными), а также начнет изучать возможности по ее коммерциализации.

Кроме того, прогнозируется, что опыт со стационарным водородным генератором косвенно поможет и автомобилям на топливных элементах, поскольку позволит инженерам оценить эффективность системы в жестких условиях круглосуточной нагрузки, благодаря чему они, возможно, смогут сделать топливные ячейки еще эффективнее, компактнее, дешевле и долговечнее.

Вдобавок к этому руководство японской автомобильной корпорации объявило о планах запустить производство водорода на своих заводах в качестве побочного продукта изготовления компонентов топливных элементов. Впрочем, технические подробности данного намерения не раскрываются.

Источник: hightech.plus