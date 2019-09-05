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Twitter потроллил принадлежащую Facebook площадку, назвав ее «местом для скриншотов твитов»

Twitter потроллил принадлежащую Facebook площадку, назвав ее «местом для скриншотов твитов»

Twitter потроллил принадлежащую Facebook площадку, назвав ее «местом для скриншотов твитов»


Соцсеть Twitter «перезапустила» свой официальный аккаунт в Instagram и, удалив все предыдущие посты, первым делом опубликовала в нем несколько скриншотов одного твита, образующих текст «Instagram — это всего лишь площадка для скриншотов твитов». На это обратило внимание Mashable.

Как сообщается, соцсеть использовала скриншоты твита пользовательницы @Miagrassia28, который она опубликовала 9 августа 2019 года.

28 августа компания попросила у нее разрешение на использование в промо-материалах Twitter.

После того, как пользователи обратили внимание на троллинг, Twitter, обозначив свой аккаунт как место «для скриншотов твитов», начала публиковать в Instagram скриншоты твитов других пользователей, не связанные с претензиями к принадлежащей Facebook соцсети.

«Пора прекратить жаловаться на то, что мои друзья – ужасные фотографы, потому что реальная проблема заключается в моем лице».

В комментарии для Mashable представители Twitter отметили, что они всегда запрашивают разрешение у авторов твитов на использование оных в промо-материалах.

Напоследок отметим, что у Instagram также есть аккаунт в Twitter, но в нем она просто дублирует контент из своего официального профиля — фотографии и видео.

Источник: VC

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