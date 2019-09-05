Twitter потроллил принадлежащую Facebook площадку, назвав ее «местом для скриншотов твитов»
Соцсеть Twitter «перезапустила» свой официальный аккаунт в Instagram и, удалив все предыдущие посты, первым делом опубликовала в нем несколько скриншотов одного твита, образующих текст «Instagram — это всего лишь площадка для скриншотов твитов». На это обратило внимание Mashable.
Как сообщается, соцсеть использовала скриншоты твита пользовательницы @Miagrassia28, который она опубликовала 9 августа 2019 года.
instagram is literally just screenshots of tweets and i think @Twitter should call them out
— miaa🌻🦋 (@Miagrassia28) August 9, 2019
28 августа компания попросила у нее разрешение на использование в промо-материалах Twitter.
Hi! We’d like to spotlight this Tweet in Twitter promo materials. Let us know if you have any objections!
— Twitter Notify (@TwitterNotify) 28 августа 2019 г.
После того, как пользователи обратили внимание на троллинг, Twitter, обозначив свой аккаунт как место «для скриншотов твитов», начала публиковать в Instagram скриншоты твитов других пользователей, не связанные с претензиями к принадлежащей Facebook соцсети.
«Пора прекратить жаловаться на то, что мои друзья – ужасные фотографы, потому что реальная проблема заключается в моем лице».
В комментарии для Mashable представители Twitter отметили, что они всегда запрашивают разрешение у авторов твитов на использование оных в промо-материалах.
Напоследок отметим, что у Instagram также есть аккаунт в Twitter, но в нем она просто дублирует контент из своего официального профиля — фотографии и видео.
Rainbow connection ☁️🌈☁️ https://t.co/0WpbmMCybf pic.twitter.com/k7mBAqx55u
— Instagram (@instagram) August 27, 2019
Источник: VC