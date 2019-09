Twitter потроллил принадлежащую Facebook площадку, назвав ее «местом для скриншотов твитов»

Соцсеть Twitter «перезапустила» свой официальный аккаунт в Instagram и, удалив все предыдущие посты, первым делом опубликовала в нем несколько скриншотов одного твита, образующих текст «Instagram — это всего лишь площадка для скриншотов твитов». На это обратило внимание Mashable.

Как сообщается, соцсеть использовала скриншоты твита пользовательницы @Miagrassia28, который она опубликовала 9 августа 2019 года.

instagram is literally just screenshots of tweets and i think @Twitter should call them out

28 августа компания попросила у нее разрешение на использование в промо-материалах Twitter.

Hi! We’d like to spotlight this Tweet in Twitter promo materials. Let us know if you have any objections!

— Twitter Notify (@TwitterNotify) 28 августа 2019 г.