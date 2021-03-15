У Києві презентували «унікальний гастрономічний продукт» Kyiv Pie для приваблення туристів (і це не перепічка)





Управління туризму та промоцій КМДА презентувало новий унікальний гастрономічний продукт «Kyiv Pie», який хочуть зробити новим туристичним гастросимволом столиці. Пиріг стане частиною проєкту гастротурів Києвом, який планують запустити до кінця 2021 року для популяризації гастрономічного туризму.

«Ми створили нову страву «Kyiv Pie». Над нею працювали найкращі кухарі України. Ми сподіваємося, що такий пиріг об’єднає українські традиції і сучасні тренди та допоможе столиці в розвитку гастротуризму. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та центрах Турінфо», – сказала начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

За її сподіваннями, «Kyiv Pie» стане типовою київською стравою.

«Досліджуючи питання, яка ж саме страва має бути типово київською, відповідь кожного разу поверталась саме до хлібопекарських виробів. До того ж форма сонця в багатьох джерелах пов’язана саме з Києвом. А ще важливо, щоб ця страва була ресторанною стравою, стрітфудом, добре переносила доставку і враховувала смаки та вподобання веганів і вегетаріанців», – розповів віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко.

Kyiv Pie роблять з бездріжджового тіста з різними начинками. Зараз у нього три різні начинки: корінь селери, петрушки і пастернаку, цибулю і часник; осетер, цибулю, часник і вершкове масло; яловичий лівер, цибуля, часник, вершкове масло. Згодом планується зробити і інші начинки, зокрема, солодкі, а ще веганські і вегетаріанські.

Kyiv Pie можна буде придбати як у кафе, так і на вуличних фудкордах, він коштуватиме у межах 30 грн.

Нагадаємо, що Nestle запустив в Україні лінійку продуктів Garden Gourmet з рослинного м’яса. Також в нашій країні можна придбати рослинну рибу Good Catch, рослинне м’ясо Beyond Meat та інші штучні продукти.

Джерело: КМДА, The Village