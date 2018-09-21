Ученые: если соседи экономят на электричестве и тепле, человек с большой вероятностью тоже начнет экономить

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Экономия энергии — простой способ снизить собственный углеродный след. Государства и экологические активисты активно ищут способы стимулировать такое поведение у населения.

Компания Opower, подразделение Oracle, производит ПО для сбора развернутой статистики по энергопотреблению и, в частности, может сообщать в счетах за электроэнергию и отопление, как соотносится расход энергии в конкретном доме со средним по району. Сам факт предоставления такой информации ведет к некоторой экономии, которую компания, работающая с 2007 года, оценивает в $2 миллиарда.

Американские ученые из бизнес-школ Колумбийского и Эксетерского университетов, проанализировав данные 16 миллионов домохозяйств из 27 штатов США за семь лет и выяснив, что диапазон экономии энергии составляет от 0,81% до 2,55%, заинтересовались причинами разницы в наблюдаемой экономии энергии.

Чтобы понять, почему люди экономят по-разному, ученые опросили две тысячи человек в этих же 27 штатах о том, что они думают об экономии энергии, а также — о том, как, по их мнению, на эту проблему смотрят большинство их соседей.

Выяснилось, что люди экономят электроэнергию и тепло «с оглядкой» на соседей.

«Мы обнаружили, что когда люди верят, что их соседей волнует эта проблема и те сознательно экономят энергию, они сами с большей вероятностью начинают экономить. Таким образом, для нас важно не только то, что делают другие люди, но и наши представления об их отношении к этим действиям», — цитирует ученых пресс-служба Эксетерского университета.

Кроме этого, исследователи провели эксперимент с 561 пользователями платформы Amazon Mechanical Turk, которым сначала случайным образом сообщали, сильно ли жители их округа беспокоятся о защите окружающей среды или нет, а затем спрашивали о готовности экономить энергию. Оказалось, что те, кто думал, что их соседи активно заботятся об окружающей среде, с большей готовностью соглашались экономить энергию.

Авторы считают, что их выводы могут быть полезны для экологических кампаний — по крайней мере, в тех населенных пунктах, где людей интересует мнение соседей.

«Мы полагаем, что результаты нашего исследования представляют ценность для энергетических компаний, деятельность которых направлена на то, чтобы помочь их клиентам экономить на счетах и защищать окружающую среду», — подытожили ученые.

Напоследок отметим, что исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Источник: N+1