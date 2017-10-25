Ученые связали каждую шестую человеческую смерть на планете с загрязнением окружающей среды

Каждая шестая преждевременная человеческая смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet. Исследование было проведено целым рядом международных и неправительственных организаций.

Как отмечается, в 2015 году от болезней, вызванных загрязнением экологии, умерли 9 млн человек. Это втрое больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, и в 15 раз больше, чем в результате войн и других форм насилия.

Особенно серьезные последствия для здоровья человека имеет загрязнение воздуха: как снаружи помещений — промышленными или автомобильными газами, так и внутри помещений — вредными веществами, возникающими в результате сгорания дерева или угля при отоплении или приготовлении пищи. По данным исследования, загрязнение воздуха стало в позапрошлом году причиной преждевременной смерти 6,5 млн человек во всем мире (две три от числа всех преждевременных смертей). Конкретно эти люди скончались в результате неинфекционных заболеваний сердца, легких, инсультов и рака легких — болезней, так или иначе связанных с экологической обстановкой.

«Загрязнение воздуха достигло критического уровня по всему миру. Фактором, который к этому привел, может быть наша зависимость от дизельных двигателей, которые, как известно, выбрасывают большое количество ядовитых частиц и газов. Это влияет на проблемы с легкими, в особенности у детей и людей старшего поколения», — заявилa доктор Пенни Вудс из Британской ассоциации по проблемам легких.

Загрязнение воды — второй важнейший фактор риска — стало причиной смерти до 1,8 млн человек, а присутствие ядовитых и канцерогенных веществ на рабочих местах — третий фактор — до 800 тысяч человек.

«Загрязнение — это гораздо больше, чем экологическая проблема. Это глубокая и повсеместная угроза, которая затрагивает многие аспекты здоровья и благополучия человека», — поясняет автор исследования, профессор Филип Ландриган из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Наибольшее количество случаев преждевременной смерти в результате загрязнения экологии (92%) приходится на страны с низкими и средними доходами, такие как Бангладеш, Сомали и Республика Чад, а также на государства с бурно развивающейся промышленностью, такие как Китай, Индия, Пакистан или Кения, где на загрязнение природы является причиной преждевременной смерти в среднем каждого четвертого человека.

Лучшая же ситуация в этом плане — в Брунее, Швеции и Финляндии, где на плохую экологию приходится менее 5% преждевременных смертей.

«Загрязнение, бедность, плохое здоровье и социальная несправедливость глубоко взаимосвязаны, — говорит один из авторов доклада Карти Сандилья из неправительственной организации Pure Earth («Чистая земля»), — Загрязнение угрожает фундаментальным человеческим правам, таким как право на жизнь, здоровье, благополучие, безопасную работу, а также защите детей и уязвимых групп населения».

Напоследок отметим, что отчет стал результатом двухлетнего проекта. Его авторы также опубликовали интерактивную карту, иллюстрирующую проблему загрязнения во всем мире.

Источники: ВВС (1; 2), Deutsche Welle