«Ушла эпоха»: последний «вспыхивающий» спутник Iridium начал сходить орбиты





Компания Iridium Communications начала сводить с орбиты последний спутник первого поколения системы связи Iridium. Эти спутники были известны не только своей основной функцией (обеспечением связи), но и тем, что из-за своей конструкции они производили самые яркие вспышки среди искусственных спутников, которые можно было видеть невооруженным взглядом.

Отметим, что спутниковая система Iridium состоит из нескольких десятков спутников на полярных орбитах, покрывающих сигналом всю поверхность Земли. Первое поколение орбитальной группировки, введенное в строй в начале нулевых, суммарно состояло из 95 спутников, 66 из которых образовывали рабочее спутниковое созвездие, а остальные служили резервными аппаратами (на 2016 год рабочими оставались всего 65 спутников, чего уже было недостаточно для бесперебойного покрытия всей Земли). В основном с помощью спутников Iridium Communications предоставляет услуги спутниковой телефонии, а также подключения к спутниковому интернету.

С января 2017 по январь 2019 года SpaceX вывела на орбиту с помощью ракет Falcon 9 новую группировку Iridium второго поколения, состоящую из 75 спутников и получившую название NEXT (66 активных аппаратов плюс 9 запасных). В целом она имеет аналогичное предназначение, обеспечивает более высокую скорость подключения и призвана заменить старые аппараты, давно требовавшие замены (изначально они были рассчитаны на 8 лет эксплуатации). Вместе с тем, для любителей космической техники спутники нового поколения имеют недостаток, обусловленный использованием иной конструкции.

Дело в том, что на спутниках первого поколения массив антенн был выполнен в виде трех больших плоскостей, установленных под углом к корпусу. Из-за этого во время полета антенны отражали солнечный свет с орбиты на Землю. Ночью эти отражения можно было наблюдать невооруженным взглядом, причем яркость свечения нарастала и падала за несколько десятков секунд, из-за чего это явление начали называть «вспышками Иридиума», и оно стало достаточно известным в кругах интересующихся космосом. Спутники Iridium NEXT, увы, такие вспышки не производят.

После вывода нового поколения спутников компания постепенно начала сводить старые аппараты с орбиты, причем их ориентацию по отношению к Земной поверхности, судя по всему, перестала поддерживать еще весной, из-за чего вспышки прекратились.

5 декабря 2019 года Iridium Communications объявила о начале сведения с орбиты последнего спутника первого поколения, имеющего индекс SV097. Первоначально компания планировала провести прямую трансляцию передачи команды на маневр из своего центра управления полетами, во время которого специалисты должны были рассказать о механике свода объектов с орбиты, а также другую информацию, но трансляция не состоялась. Вместо этого на YouTube-канале Iridium появилось видео, в котором энтузиасты-фотографы и инженеры Iridium Communications «прощаются» со «вспышками Иридиума».

Напоследок отметим, что, согласно расчетам, последний спутник первого поколения сгорит в атмосфере примерно через две недели.

Источник: N+1