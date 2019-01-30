В 2020 году Япония запустит скоростной экспресс со встроенными литий-ионными аккумуляторами
Оператор японских железных дорог JR Tokai обещает летом следующего года — в аккурат перед началом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио — запустить новую модель скоростных экспрессов N700S.
Как сообщается, N700S, в отличие от своих предшественников, будет оснащен системой литий-ионных батарей. Предполагается, что аккумуляторы позволят экспрессу продолжить движение и доехать до места назначения в случае землетрясений или других бедствий, когда прерывается централизованная подача электроэнергии.
В компании отмечают, что такая система будет использоваться в «суперэкспрессах» впервые.
Помимо этого, известно, что конструкция корпуса N700S позволит снизить сопротивление воздуха, а также уменьшит выраженность эффекта звукового удара при движении состава по туннелям.
Источник: NHK World
- N700S проходит испытания с прошлого года. По имеющейся информации, новая версия скоростного экспресса сможет разгоняться до 300 км/ч и перевозить до 1320 пассажиров.