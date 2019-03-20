В Apex Legends стартовал первый сезон «Неукротимый Фронтир» с платным боевым пропуском и новым героем Октейном [трейлеры]

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В «королевской битве» Apex Legends стартовал первый сезон «Неукротимый Фронтир», в рамках которого игрока ждет новая легенда — адреналинозависимый Октейн и боевой пропуск, дающий возможность заработать более сотни сезонных наград.

Стандартный Боевой пропуск доступен во внутриигровом магазине за 950 монет Apex. Также доступен Комплект боевого пропуска стоимостью 2800 монет Apex, который разблокирует следующие 25 уровней боевого пропуска и соответствующие награды сразу после покупки. Также после покупки боевого пропуска игрок получает в подарок три облика легенд в стиле сезона «Неукротимый Фронтир» для Рэйф, Лайфлайн и Миража.

За каждый уровень, заработанный во время первого сезона, игроки будут получать особую награду боевого пропуска, которых в сезоне будет более сотни. Таким образом можно будет получить раскраски оружия, рамки баннера, бонусы к опыту и многое другое. Кроме того, всем игрокам доступны бесплатные награды – 5 наборов Apex, 18 инструментов отслеживания статистики сезона и один облик «Неукротимый Фронтир».

Напомним, что Apex Legends – это «королевская битва» от студии Respawn Entertainment, создателей серии Titanfall. Игра доступна бесплатно на платформах ПК (Origin), PS4 и Xbox One.

Напомним, что «Королевская битва» Apex Legends набрала первые 50 млн игроков всего за четыре недели после релиза.

Источник: EA