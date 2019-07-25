В августе на Netflix выйдет автошоу Hyperdrive / «Гипердрайв» от Шарлиз Терон, в котором стритрейсеры будут соревноваться на «жестокой» трассе с препятствиями
Фанаты автомобильных шоу уже через месяц получат весьма интересную новинку от Netflix под наименованием Hyperdrive / «Гипердрайв», исполнительным продюсером которой выступила актриса Шарлиз Терон. Создатели отмечают, что это будет своеобразный аналог шоу American Ninja Warrior для гонщиков.
Официальное описание звучит следующим образом:
«Элитные уличные гонщики со всего мира покажут на что способны за рулем прокачанных автомобилей на самой большой и жестокой автотрассе с препятствиями».
У шоу Hyperdrive еще нет официального трейлера, однако компания Optimation Technology, которая занималась созданием этой «полосы препятствий», еще весной опубликовала видео процесса строительства, которое позволяет получить первое впечатление о трассе.
По словам создателей шоу, выбор Шарлиз Терон в качестве продюсера был продиктован ее интересом к данной сфере, а также участием актрисы в таких знаковых «автомобильных фильмах», как Fast & Furious 9, Mad Max: Fury Road и The Italian Job.
Премьера первого сезона шоу Hyperdrive / «Гипердрайв» назначена на 21 августа 2019 года.
Источник: Motor1