В CERN решили отказаться от ПО Microsoft после того, как американская корпорация отозвала у научной организации академический статус

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Европейская организация по ядерным исследованиям CERN решила перестать использовать продукцию компании Microsoft после того, как разработчик программного обеспечения отказал им в статусе «академической организации», из-за чего стоимость использования приложений возросла десятикратно, сообщается на сайте научного объединения.

Отметим, что американская компания Microsoft является разработчиком многих широко распространенных программ, в том числе операционной системы Windows, пакета средств для работы с документами Office, приложения для аудио- и видеозвонков Skype. Большинство этих продуктов предоставляется организациям по платной временной подписке.

В течение последних 20 лет CERN пользовалась решениями Microsoft, в том числе Windows, Office и платформой облачных вычислений Azure, со значительной скидкой как академическая организация. Однако недавно Microsoft решила отозвать данный статус, из-за чего стоимость нового контракта, который должен был придти на смену истекшему в марте 2019 года, оказалась более чем в десять раз выше.

«Стандартные методы расчета стоимости продуктов для частного бизнеса, к которому теперь приравнен CERN, подразумевают прямую пропорциональность с количеством пользователей. Однако для столь большой некоммерческой организации традиционные методы расчета превращаются в неподъемные суммы», — подчеркивают в организации.

Отдел информационных технологий CERN предвидел такое развитие событий, поэтому около года назад запустил инициативу The Microsoft Alternatives project (MAlt), в рамках которой ожидается полный отказ от платных продуктов Microsoft. При этом авторы инициативы указывают, что их конечной целью является отказ не только от ПО, разрабатываемого Microsoft, а вообще от всех коммерческих программных продуктов.

По мнению руководства CERN, переход на приложения с открытым исходным кодом сулит организации существенные выгоды, в частности, позволит и значительно экономить, и лучше контролировать отсутствие утечек данных, и самостоятельно разрабатывать ключевые сценарии использования ПО, и отказаться от услуг поставщиков, уменьшив тем самым риски и зависимость.

«При этом сотрудникам организации будет предоставляться прежний уровень сервиса», — утверждают в CERN.

Ученые пока не опубликовали список программ, которым собираются найти замену. Однако они отмечают, что первым значимым изменением будет переход на новый сервис электронной почты. Также ожидается замена Skype на альтернативный метод связи. Многие другие продукты предполагается начать замещать в ближайшее время, полноценный доклад о плане перехода будет представлен 10 сентября.

Напоследок отметим, что с формальной точки зрения CERN действительно не является академической организацией, так как не выдает научные звания — ключевое отличие от исследовательского института. Также невелико число постоянных сотрудников CERN, поскольку большинство сотрудничающих с ней ученых трудоустроены в различных университетах стран-участиц. Тем не менее, CERN сыграла ключевую роль в развитии многих современных информационных технологий. В частности, ее сотрудниками был разработан протокол HTTP и некоторые других ключевые технологии, ставшие основой современного интернета.

Источник: N+1