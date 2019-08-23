В Дании введен в эксплуатацию крупнейший электрический паром

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Полностью электрический паром Ellen 15 августа 2019 года приступил к совершению регулярных коммерческих перевозок. Согласно пресс-релизу (pdf) компании Leclanche, занимавшейся установкой аккумуляторов на новый паром, в настоящее время Ellen выполняет рейсы в Дании между портами Себю на острове Эре и Фюнсхав на острове Альс (расстояние между указанными пристанями — 20 км). Разработчики называют Ellen крупнейшим электрическим паромом в мире.

Отметим, что в Дании с 2015 года действует частично финансируемая Евросоюзом правительственная программа Danish Natura, которая предусматривает развитие экологичного транспорта в стране. Строительство парома Ellen велось в рамках этой программы с 2017 года.

Судно принадлежит транспортному оператору Aeroe Ferries. Паром имеет в длину 60 метров и 13 метров в ширину и может развивать скорость до 28 км/ч. Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4,3 мегаватт-час, полной зарядки которой ему хватает для преодоления 22 морских миль (около 41 километра). Транспортное средство рассчитано на перевозку до 30 автомобилей либо до пяти грузовиков и 200 пассажиров.

По оценке Leclanche, использование Ellen позволит сократить выбросы углекислого газа на 2 тысячи тонн в год, оксидов азота — на 42 тонны, двуокиси серы — на 1,4 тонны, а различных мелких частиц включая сажу — 2,5 тонны.

По сообщению муниципалитета Эре, в первый день работы электрический паром выполнил три рейса, причем особого уведомления о вводе в строй нового судна для пассажиров не делалось. В ближайшие несколько недель нагрузку на Ellen планируется увеличить — электрический паром, по плану, должен будет выполнять до семи перевозок в день.

Интересно, что Ellen останется крупнейшим электрическим паромом относительно недолго. В 2020 году в Канаде на озере Онтарио начнет работать электрический паром длиной 68 метров и шириной 25 метров. Он будет перевозить до 42 автомобилей и 300 человек.

Источник: N+1